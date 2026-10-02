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El Regional del NOA completa su sexta fecha: partidos, horarios y tabla de posiciones

Natación y Gimnasia recibirá a Jockey Club de Salta, mientras que Tucumán Rugby enfrentará a Lawn Tennis. Ambos encuentros habían sido postergados por la participación de Natación y el “Benjamín” en las reválidas por las plazas para el Torneo del Interior A 2027.

Natación y Lawn Tennis fueron protagonistas del torneo del Interior B.
Natación y Lawn Tennis fueron protagonistas del torneo del Interior B. Analía Jaramillo/LA GACETA.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Regional del NOA completará mañana su sexta fecha con dos duelos postergados: Natación ante Jockey de Salta y Tucumán Rugby frente a Lawn Tennis.
  • Los encuentros fueron reprogramados por la participación de Natación y Lawn Tennis en las reválidas por las plazas del Torneo del Interior A 2027.
  • Los resultados definirán la pelea en los puestos altos de la tabla antes del receso previsto para la próxima semana en el calendario del torneo.
Resumen generado con IA

El Regional del NOA “A” completará mañana su sexta fecha con dos partidos que habían quedado pendientes debido a la participación de Natación y Gimnasia y Lawn Tennis en las reválidas por las plazas para el Torneo del Interior A 2027. Desde las 16, el “Blanco” recibirá a Jockey Club de Salta, mientras que a las 15 Tucumán Rugby será local frente al “Benjamín”.

Natación llegará al encuentro con la posibilidad de acercarse a los primeros puestos. El equipo suma 14 puntos y ocupa el sexto lugar, pero una victoria le permitiría meterse de lleno en la pelea. Enfrente estará Jockey de Salta, que acumula cinco unidades y comparte el fondo de la tabla con Lince.

El partido se disputará en la cancha Nº1 de Natación y será dirigido por Leandro Santillán.

Una hora antes comenzará el otro encuentro pendiente. Desde las 15, Tucumán Rugby recibirá a Lawn Tennis en la cancha Nº1 de Marcos Paz, con arbitraje de Gonzalo Daneri.

Para ambos el resultado tendrá importancia. Lawn Tennis suma 16 puntos y está cuarto, a cuatro unidades del líder, mientras que Tucumán Rugby tiene 11 y necesita ganar para reducir la distancia con los equipos que ocupan los primeros lugares.

Una tabla que se apretó

Los tres encuentros ya disputados de la sexta fecha modificaron el panorama. Universitario de Salta venció 45-38 a Los Tarcos, mientras que Universitario consiguió un ajustado triunfo como visitante frente a Lince por 42-40.

El resultado más contundente fue el de Huirapuca. El conjunto de Concepción superó 74-21 a Cardenales y quedó apenas un punto por debajo del líder.

Así, Cardenales continúa arriba con 20 unidades, seguido por Huirapuca con 19 y Universitario de Tucumán con 17. Lawn Tennis aparece con 16, Los Tarcos con 15, Natación con 14, Universitario de Salta con 13 y Tucumán Rugby con 11. Jockey de Salta y Lince cierran con cinco.

Los dos encuentros terminarán de acomodar las posiciones antes de otra interrupción del calendario. La próxima semana habrá ventana en el Regional del NOA, por lo que la competencia volverá a detenerse antes de ingresar en la siguiente etapa del torneo.

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