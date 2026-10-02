El Regional del NOA completa su sexta fecha: partidos, horarios y tabla de posiciones

El Regional del NOA “A” completará mañana su sexta fecha con dos partidos que habían quedado pendientes debido a la participación de Natación y Gimnasia y Lawn Tennis en las reválidas por las plazas para el Torneo del Interior A 2027. Desde las 16, el “Blanco” recibirá a Jockey Club de Salta, mientras que a las 15 Tucumán Rugby será local frente al “Benjamín”.