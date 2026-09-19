Cardenales venció a Natación y se consolida como candidato en el Regional del NOA
El “Purpurado” perdía 26-12 frente a Natación y Gimnasia, pero reaccionó con cuatro tries consecutivos para ganar 40-33. Alcanzó los 20 puntos, quedó como único líder y volvió a demostrar carácter en uno de los partidos más exigentes del Regional del NOA.
Resumen para apurados
- Cardenales derrotó 40-33 a Natación y Gimnasia en Tucumán por el Regional del NOA tras revertir una desventaja de 14 puntos y se consolidó como líder del certamen.
- El local caía 26-12 ante el campeón del Interior B, pero revirtió el marcador con cuatro tries consecutivos y una ráfaga de 28 puntos que descolocó a su rival.
- Con este triunfo, el Purpurado sumó 20 puntos y quedó como único puntero del torneo, perfilándose como candidato antes de medirse con Huirapuca y Tucumán Rugby.
Cipriano Cerrutti recibió la pelota y delante de él apareció el espacio. Corrió. Primero fueron algunos metros, después media cancha y finalmente casi todo el campo. A esa altura ya no importaba demasiado quién intentara perseguirlo. El fullback de Cardenales terminó dentro del ingoal y recién entonces frenó. Sus compañeros llegaron para abrazarlo mientras alrededor explotaba la gente del “Purpurado”. No era un try más. Era la imagen que terminaba de explicar una remontada.
Minutos antes, Cardenales perdía 26-12 contra Natación y Gimnasia. Ahora ganaba 38-26. Ignacio Cerrutti tomó la pelota, acertó la conversión y estiró la diferencia a 40-26. En un puñado de minutos, el local había marcado 28 puntos consecutivos contra el flamante campeón del Torneo del Interior B. Natación descontó sobre el cierre para establecer el 40-33 definitivo, pero la historia ya estaba escrita.
Esa corrida de Cerrutti permita entender por qué Cardenales empieza a consolidarse como uno de los candidatos del Regional del NOA. No necesariamente porque domine durante 80 minutos. Tampoco porque tenga las mejores formaciones fijas de la competencia. Su principal virtud parece estar en otro lugar: cuando los partidos se complican, encuentra la manera de permanecer de pie.
Contra Natación tuvo que hacerlo. El “Blanco” salió a jugar con la intensidad de quien todavía conserva fresca la sensación de haber levantado un título nacional. Una semana después de consagrarse campeón del Interior B, no necesitó demasiado tiempo para demostrar que no había llegado a Silvano Bores dispuesto a limitarse a observar cómo jugaba el líder.
Máximo “Machi” Ledesma abrió el marcador con un penal. Cipriano Cerrutti respondió y, durante buena parte del primer tiempo, ambos intercambiaron envíos a los palos. El 9-9 reflejaba un partido cerrado hasta que Natación consiguió quebrarlo. Santiago Calderón apoyó el primer try de la tarde y Ledesma convirtió para mandar al equipo visitante al descanso con una ventaja de 16-9.
Tres golpes para cambiar una historia
Cardenales descontó apenas comenzó el complemento, pero Natación volvió a golpear. Otro penal de Ledesma y el try convertido de Gonzalo Terraf llevaron el resultado hasta el 26-12. Era la máxima diferencia de la tarde.
También fue el comienzo de otro partido. Cardenales necesitaba reaccionar y Gerardo Cabrera abrió una puerta. Su try achicó la distancia y encendió a un equipo que hasta entonces había tenido que correr desde atrás. Después apareció Santiago Gaya Cerrutti. Otro try. Otro golpe.
Natación todavía intentaba entender cómo aquella ventaja empezaba a desaparecer cuando llegó Ignacio Díaz. Fue el tercer try de la remontada. El tablero ya mostraba 33-26 favorable al equipo local.
En apenas unos minutos, Cardenales había pasado de estar 14 puntos abajo a ganar por siete. Más importante todavía: había logrado trasladarle toda la presión a un rival que hasta entonces parecía controlar la tarde.
Esa ráfaga fue mucho más que una sucesión de tries. Expuso una característica que empieza a repetirse en el equipo. Cardenales puede atravesar dificultades en el scrum, sufrir en algún line o pasar varios minutos sin controlar territorialmente el juego. Sin embargo, necesita poco para lastimar. Y cuando detecta que el rival tambalea, intenta no darle tiempo para recuperarse.
Ante Natación fueron tres golpes consecutivos para dar vuelta el partido. Después apareció la corrida de Cipriano para terminar de desmoralizar al rival.
También hubo algo colectivo detrás de la remontada. Los cuatro tries fueron anotados por cuatro jugadores diferentes. No apareció un único salvador. Cardenales encontró respuestas desde distintos sectores y consiguió que el partido cambiara a partir de una reacción conjunta.
Una tabla que empieza a ilusionar
El triunfo también tiene consecuencias concretas. Cardenales alcanzó las 20 unidades y quedó como único líder del Regional del NOA. La clasificación está cada vez más cerca, aunque el fixture todavía guarda algunas de las pruebas más difíciles.
La próxima será contra Huirapuca. Después llegarán Tucumán Rugby y Lawn Tennis, antes de cerrar frente a Universitario de Salta. Un recorrido que obligará al “Purpurado” a confirmar todo aquello que viene insinuando.
Todavía queda demasiado como para pensar que la historia está resuelta. Pero Cardenales empieza a reunir argumentos. Frente a Natación no tenía la chapa de favorito. Del otro lado estaba el campeón del Interior B y durante varios pasajes se notó. Llegó a estar 14 puntos abajo y tuvo motivos suficientes para sentir que la tarde empezaba a escaparse. No ocurrió. Tres tries cambiaron el partido. El cuarto lo sentenció.
Aquella corrida de Cipriano Cerrutti, atravesando la cancha mientras Cardenales pasaba definitivamente de perseguir a ser perseguido, dejó una postal del momento del “Purpurado”. Porque los candidatos no siempre son los que menos sufren. A veces son los que, cuando están contra las cuerdas, encuentran la manera de golpear más fuerte.