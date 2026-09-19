Cardenales venció a Natación y se consolida como candidato en el Regional del NOA

Cipriano Cerrutti recibió la pelota y delante de él apareció el espacio. Corrió. Primero fueron algunos metros, después media cancha y finalmente casi todo el campo. A esa altura ya no importaba demasiado quién intentara perseguirlo. El fullback de Cardenales terminó dentro del ingoal y recién entonces frenó. Sus compañeros llegaron para abrazarlo mientras alrededor explotaba la gente del “Purpurado”. No era un try más. Era la imagen que terminaba de explicar una remontada.