Amalia Granata habló con Moria Casán sobre su visita al hotel donde se alojaba Robbie Williams

Resumen para apurados
- Amalia Granata aclaró en televisión que fue al hotel de Puerto Madero por el cumpleaños de una amiga y negó haber buscado a Robbie Williams, tras viralizarse su visita.
- La visita coincidió con el recital de Williams, quien bromeó sobre su romance de 2004 con la legisladora, reavivando el interés tras ser ella filmada al ingresar al hotel.
- La inesperada coincidencia reflota una de las anécdotas más recordadas de la farándula local, revalidando la vigencia mediática de la actual diputada santafesina.
Amalia Granata habló con Moria Casán en el programa La mañana con Moria (eltrece) y contó los motivos por los que ingresó al hotel de Puerto Madero donde se encuentra alojado Robbie Williams, el cantante británico con quien mantuvo una relación en el pasado.
Williams está en Buenos Aires, donde este jueves brindó un recital. Durante el show, el artista hizo un chiste relacionado con la historia que tuvo con la entonces modelo, un episodio que volvió a instalar el recuerdo de aquel encuentro.
Granata explicó que fue al hotel por el cumpleaños de su amiga Mariana Gallegos y que no sabía que Williams se encontraba allí. “Hola, Moria. Voy a invocar una frase tuya, me impresiona mi fama, amor”, le dijo a la conductora al comenzar la charla.
Según relató la legisladora, la invitación al cumpleaños había sido enviada el 22 de septiembre y ella había confirmado su asistencia. Sin embargo, después surgió un inconveniente que le hizo pensar que no podría concurrir.
“La invitación la mandó el 22 de septiembre y yo le confirmé. Después tuve algo y entonces medio que no podía ir. Terminé reconfirmando que sí iba a pasar pero a la hora de la torta y a llevarle el regalo. Cuando fui me encontré que él estaba ahí alojado. Qué sé yo”, explicó.
El momento en que Granata ingresó al hotel de Puerto Madero fue registrado por la periodista de TN Nazarena Di Serio. Sin embargo, según contó la diputada, no llegó a cruzarse con el cantante.
El reencuentro en Beverly Hills
Durante la conversación, Moria le preguntó si Robbie Williams era una especie de “hilo rojo” en su vida. Granata respondió que la historia entre ambos tuvo otro capítulo años después.
“No sé qué es. A ver, es como extraño, porque yo después de que estuvo en la Argentina lo vi en su casa en Estados Unidos. A los 3 años de lo que pasó nos volvimos a ver en Beverly Hills”, recordó.
La legisladora explicó que aquel segundo encuentro ocurrió cuando viajó a Estados Unidos para asistir al casamiento de una amiga. En esa oportunidad, dos periodistas le comentaron que conocían el lugar donde vivía el músico.
Granata contó que decidió ir hasta la mansión de Williams junto con una amiga. Se presentó y el cantante le abrió las puertas de su casa. Según aclaró, en ese encuentro no tuvieron intimidad.
Una historia que comenzó en 2004
La historia entre Granata y Williams se remonta a 2004. En aquel momento, el cantante británico había llegado a la Argentina para presentarse en VideoMatch.
Según contó Granata meses atrás, después de aquel encuentro televisivo ambos volvieron a cruzarse en un hotel. Ahora, más de dos décadas después, la presencia de Williams en Buenos Aires y la inesperada visita de la diputada al mismo hotel volvieron a poner aquella historia en escena.