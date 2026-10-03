Sector porcino: la carne de cerdo crece en producción y en consumo interno

La cadena porcina argentina atraviesa un período de fuerte expansión. Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, la producción de carne de cerdo superó las 592.000 toneladas entre enero y agosto de 2026: un crecimiento de un 12,4% respecto de igual período del año pasado. El aumento se explica por varios factores: mayores inversiones, ampliación de la capacidad instalada de las granjas, crecimiento del número de madres y fortalecimiento de los programas sanitarios. Entre estos últimos, la Secretaría de Agricultura destaca en especial el Nuevo Plan Nacional de Control y Erradicación de la Enfermedad de Aujeszky, una herramienta clave para avanzar en la sanidad de los establecimientos y consolidar el desarrollo de la actividad.