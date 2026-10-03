La Argentina y Japón acuerdan requisitos para la exportación de carne bovina al país nipón

Este logro fue posible gracias al trabajo coordinado del Ministerio de Economía, de la Cancillería y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que sostuvieron el diálogo político, comercial y técnico necesario para alcanzar el acuerdo y avanzar en el proceso de apertura de Japón, que cobró un renovado impulso a partir de 2024, cuando la Argentina lo estableció como prioridad. Las gestiones incluyeron presentaciones en distintos ámbitos: misiones oficiales a Tokio, encuentros bilaterales internacionales y visitas a la Argentina de autoridades del Ministerio de Agricultura y de parlamentarios japoneses.