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Congreso internacional de Drones: “Nunca se vio en el país tanta gente para esta actividad”

El campo es uno de los escenarios en el mundo donde se ven cada vez más drones en tareas de precisión. También se usan en energía, emergencias, seguridad, investigación científica y minería, entre otros.

A SALA LLENA. Del evento, que se realizó en la Sociedad Rural, participaron unas 700 personas, entre expertos, droneros, empresas, universidades y pilotos.
A SALA LLENA. Del evento, que se realizó en la Sociedad Rural, participaron unas 700 personas, entre expertos, droneros, empresas, universidades y pilotos.
Hace 6 Hs

Tucumán albergó el Congreso Internacional de Drones 2026, un encuentro que reunió a investigadores, a especialistas, a empresas, a organismos públicos, a universidades, a profesionales, a pilotos y a desarrolladores de Argentina y de otros países, bajo el lema “Convergencia en vuelo para un desarrollo sostenible”, en el cual se analizaron el presente y el futuro de una tecnología que dejó de ser una simple herramienta para convertirse en un ecosistema de innovación con aplicaciones que atraviesan prácticamente todas las actividades de la sociedad.

El encuentro se realizó en la sede de la Sociedad Rural de Tucumán (SRT) y fue organizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la SRT, Kampu SRL y el especialista Carlos Bermúdez.

Los drones dejaron de ser dispositivos experimentales o herramientas reservadas a sectores especializados. Hoy forman parte de un ecosistema tecnológico que integra aeronaves, sensores, inteligencia artificial, comunicaciones y análisis de datos. Su principal valor consiste en observar, medir, intervenir y transportar de manera rápida y precisa, incluso en lugares de difícil acceso o en situaciones donde existe riesgo para las personas.

A nivel mundial, su impacto se extiende a la agricultura, a la minería, a la energía, a la infraestructura, a la seguridad, a las emergencias, a la conservación ambiental, a la logística, a la investigación científica y a la producción audiovisual. Permiten obtener información de alta resolución, automatizar tareas, reducir tiempos operativos y mejorar la calidad de las decisiones. Al mismo tiempo, su crecimiento exige regulación, capacitación, mantenimiento y criterios claros de seguridad y responsabilidad.

El vicepresidente de la Cámara Argentina de Empresas de Drones y Afines (Caedya) y propietario de una empresa de drones, Martín Rubén Martín, señaló que en el congreso se abordaron los principales desafíos de la industria en general, con eje en las aplicaciones para la agricultura de precisión, para el ambiente, para la producción, para la seguridad y para la logística, además de la investigación de nuevas tecnologías. Según indicó, del encuentro participaron unas 700 personas, entre especialistas, droneros, empresas, universidades y pilotos vinculados al gremio. “Esto fue disruptivo, nunca se vio en la Argentina una concentración de tanta gente para esta actividad”, aseguró. Agregó que este año el ecosistema de drones crece en todos sus aspectos: en el trabajo, en los oficios, en la innovación y en la capacitación.

Todo lo relacionado con los drones constituye, según el directivo, los nuevos oficios de 2026. Destacó además que Caedya avanzó en su federalización con la formación de la regional del NOA.

En cuanto a la importancia del uso de drones, Martín indicó que el parque total de equipos en Argentina está entre 35.000 y 45.000, correspondientes a los que se vendieron, aunque los registrados formalmente ante la autoridad bajo la categoría Lima Victor Remote son, hasta 2026, aproximadamente 1.500. En el caso de los utilizados en el agro, se está llegando a los 2.200 equipos.

En el plano legal, Martín explicó que rige la Resolución 550 de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que establece tres categorías -abierta, específica y certificada- y que, en la gestión actual, se autorizó a liberar distintas restricciones para el campo, aunque no todos los lugares están habilitados para volar: el piloto al mando nunca pierde su responsabilidad legal. Por eso, agregó, lo ideal para poder volar en todos los lugares de manera correcta y contar con cobertura de seguro es ser piloto de dron y tener el equipo registrado y asegurado, de manera de volar siempre en forma legal.

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