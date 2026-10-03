Congreso internacional de Drones: “Nunca se vio en el país tanta gente para esta actividad”

El vicepresidente de la Cámara Argentina de Empresas de Drones y Afines (Caedya) y propietario de una empresa de drones, Martín Rubén Martín, señaló que en el congreso se abordaron los principales desafíos de la industria en general, con eje en las aplicaciones para la agricultura de precisión, para el ambiente, para la producción, para la seguridad y para la logística, además de la investigación de nuevas tecnologías. Según indicó, del encuentro participaron unas 700 personas, entre especialistas, droneros, empresas, universidades y pilotos vinculados al gremio. “Esto fue disruptivo, nunca se vio en la Argentina una concentración de tanta gente para esta actividad”, aseguró. Agregó que este año el ecosistema de drones crece en todos sus aspectos: en el trabajo, en los oficios, en la innovación y en la capacitación.