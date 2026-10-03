Yanta Payana se consagró en la Expo

La cabaña Yanta Payana ratificó su liderazgo en la región y su jerarquía en el ámbito nacional durante la exposición de caballos criollos que se llevó a cabo entre el 24 y el 27 de septiembre, en la Expo Rural Tucumán 2026. Se trató de una exposición concurrida, con cabañas de las provincias de Buenos Aires, de Córdoba, de Catamarca, de Salta, y de Tucumán.
La actividad estuvo auspiciada por la Asociación de Criadores de Caballos Criollos (ACCC); de hecho, esta exposición forma parte del calendario anual oficial ACCC en todo el territorio nacional.
Dentro del contexto de la muestra se llevaron adelante distintas disciplinas, la prueba “Felipe Z. Ballester” -que persigue el objetivo de promover un adiestramiento básico para cualquier disciplina, que permita realizar las distintas actividades con la mayor eficiencia posible (por detalles, https://me-l.co/m8ekwx48), y la prueba “Tipo y actitud” -consiste en que los animales entren ordenados por categorías y cumplan tres etapas de evaluación: la morfológica, cuya nota pesa el 40% del total de la prueba; la de andares, que implica un 20%, y la de movimiento libre (por detalles, https://me-l.co/ryy1cuae)-. “De esta última -una prueba nueva, pero con mucho futuro y que resulta una herramienta muy útil para seleccionar animales con aptitud funcional- participan machos castrados y hembras”, explicó Brígido Ibarreche, de la cabaña Yanta Payana
Añadió que también se desarrolló el aparte campero, que recrea una de las faenas habituales en las explotaciones ganaderas: consiste en apartar una tropa del rodeo trabajando en equipos de tres jinetes. El objetivo es trasladar, desde un corral a otro, los animales determinados, en el menor tiempo posible. (Por detalles, https://me-l.co/sbywwhcm). “Esta prueba se hace con vacas, y lleva mucha mucha gente; es muy aceptada por el usuario”, dijo Ibarreche. Agregó que, finalmente, se llevó a cabo la “vedete” de la exposición, la prueba de morfología: “Se hace una evaluación morfológica de los reproductores, y se consagran el campeón macho y la campeona hembra”.
En esta exposición de caballos criollos, la cabaña Yanta Payana consagró a la campeona hembra, a la tercera mejor hembra y a la campeona prepotranca. “Fue una jornada muy positiva con nuestros animales y con nuestro trabajo puesto en valor por el jurado, que llevó adelante una jura impecable y que, entiendo, se fue muy impresionado por la calidad de los reproductores del norte argentino”, destacó Ibarreche.
Futuro cercano
Señaló que, además, que la cabaña está presente en todos los eventos que desarrolla la ACCC en el norte, con el objetivo de apoyar el crecimiento y el desarrollo de la zona. “También tenemos por delante otras paradas, un poco más difíciles en otro tipo de muestras. En noviembre estaremos presente en una exposición de categoría A en Mendoza. Y ya estamos preparando todo el calendario 2027, para poder cumplir con los compromisos que tenemos en nuestra zona, y también para salir a la exposición de Otoño y a la de Palermo -la más relevante del circuito nacional, organizada por la Sociedad Rural Argentina-, además de alguna otra muestra que se lleve a cabo en algún punto del país”, finalizó Ibarreche.