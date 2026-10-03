Yanta Payana se consagró en la Expo

Futuro cercano

Señaló que, además, que la cabaña está presente en todos los eventos que desarrolla la ACCC en el norte, con el objetivo de apoyar el crecimiento y el desarrollo de la zona. “También tenemos por delante otras paradas, un poco más difíciles en otro tipo de muestras. En noviembre estaremos presente en una exposición de categoría A en Mendoza. Y ya estamos preparando todo el calendario 2027, para poder cumplir con los compromisos que tenemos en nuestra zona, y también para salir a la exposición de Otoño y a la de Palermo -la más relevante del circuito nacional, organizada por la Sociedad Rural Argentina-, además de alguna otra muestra que se lleve a cabo en algún punto del país”, finalizó Ibarreche.