Jockey se juega ante Gimnasia y Tiro el pase a la final del Regional B
El “Cañero” recibirá mañana, desde las 16, al conjunto salteño en una de las semifinales. En la última fecha de la fase regular, el “Albo” se impuso 37-36 en Tucumán. Matías Bachur destacó el crecimiento del plantel y remarcó la importancia de conseguir una plaza para 2027.
Resumen para apurados
- Jockey Club recibirá mañana a las 16 a Gimnasia y Tiro en Tucumán por la semifinal del Regional B de rugby, con el objetivo de clasificar al último partido del torneo.
- En la fase regular, los salteños ganaron 37-36 ante el conjunto tucumano, que ahora recupera titulares y llega impulsado tras el título invicto de su división Intermedia.
- El vencedor accederá a la final frente a Tigres u Old Lions y sumará una plaza para su provincia en el Regional 2027, coronando un proceso deportivo de tres temporadas.
Jockey llegó al momento que buscaba desde que comenzó a disputar el Regional B. Mañana, desde las 16, el “Cañero” recibirá a Gimnasia y Tiro en la cancha 1 y buscará superar las semifinales para mantener vivo el objetivo de llegar hasta el último partido del campeonato.
“Siempre uno cuando juega quiere ganar. Jugar una semifinal significa eso. No queremos terminar el año este fin de semana y, cuando nos tocó jugar este Regional, nos propusimos llegar hasta el último partido”, explicó Matías Bachur, head coach de Jockey.
El desafío también representa la posibilidad de coronar un trabajo que comenzó hace tres años. Aunque por el contexto Jockey aparece entre los equipos llamados a pelear por el campeonato, Bachur evita colocar al “Cañero” en el papel de favorito.
“Nosotros no teníamos esa costumbre porque veníamos jugando hace muchos años el Regional A. No tenemos experiencia de ser favoritos y tampoco lo vemos de esa forma. Buscamos cumplir con todo lo que venimos trabajando y que el resultado sea una consecuencia de eso”, señaló.
Más allá del título, existe otro objetivo que adquiere especial importancia: conseguir una plaza para Tucumán de cara al Regional 2027. “El campeonato siempre está en los ojos, siempre está en el objetivo, pero siento que la presión pasa un poco más por conseguir esa plaza para el próximo año”, explicó.
Un antecedente que cambia poco
Gimnasia y Tiro no es un desconocido. Ambos equipos se enfrentaron en la última fecha de la fase regular, también en Tucumán, y protagonizaron un partido extremadamente parejo que terminó con victoria del “Albo” por 37-36 como visitante.
Bachur, sin embargo, entiende que aquel resultado tendrá poca incidencia cuando comience la semifinal. “Las semifinales son partidos aparte. No digo que no sirva haber jugado antes, pero les sirve a los dos equipos. No creo que sea significativo ni siquiera hasta la localía. Es un partido que puede ganar cualquiera”, advirtió.
El entrenador también marcó una diferencia respecto de aquel encuentro. Jockey ya tenía asegurada su clasificación, mientras que Gimnasia y Tiro todavía necesitaba garantizar su presencia entre los cuatro mejores. Además, el “Cañero” recuperará piezas para mañana.
“Ahora llegamos un poquito más enteros porque recuperamos tres o cuatro jugadores que no tuvimos contra Gimnasia”, adelantó Bachur. Y volvió a remarcar la particularidad de esta instancia: “No hay ventaja de localía ni de haber jugado antes. Es un partido aparte”.
La semifinal encuentra al club atravesando, además, un momento que refleja el crecimiento de los últimos años. La Intermedia se consagró campeona invicta del Regional B después de ganar todos sus partidos, un logro que para el cuerpo técnico representa mucho más que un título.
Bachur recordó que, cuando comenzó el proceso, esa división sufría amplias diferencias frente a los mejores equipos de Tucumán. Tres años después, la realidad cambió.
“La satisfacción fue haber equiparado un poco el nivel de Intermedia con Primera y que cada jugador al que le toque pueda hacerlo tranquilamente”, destacó. Varios jugadores que comenzaron el proceso en Preintermedia ya tuvieron oportunidades en Primera, ampliando las alternativas dentro del plantel.
“Es un equipo que se consolidó, que luchó y trabajó mucho. Después de dos años pudo ver los resultados y eso es magnífico”, resumió.
Ahora será el turno de la Primera. El último antecedente favorece al “Albo”, pero para Bachur aquello ya forma parte del pasado. Esta vez no habrá puntos en juego: habrá un lugar en la final.
Tigres y Old Lions, por el otro boleto
La otra semifinal del Regional B comenzará una hora antes. Desde las 15, Tigres RC recibirá a Old Lions en cancha Nº1, con arbitraje de Pedro López Vildoza. El ganador avanzará a la definición del torneo.