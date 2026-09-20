Jockey tuvo su revancha: la Intermedia gritó campeón del Regional B

No fue casualidad. La palabra “grupo” apareció una y otra vez después de la consagración. Francisco Santos, capitán del campeón, también apuntó hacia allí. Hubo jugadores que alternaron entre Preintermedia e Intermedia, otros que quedaron afuera de la convocatoria y algunos que acompañaron desde otro lugar. “Muchos chicos pusieron voluntad. Me quedo con el grupo y con la manera en la que terminamos el año”, explicó.