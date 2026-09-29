Acusan a una estudiante de abogacía de estafas por más de $3 millones

Uno de los hechos, registrando entre 2025 este año, la acusada habría ofrecido gestionar una una autorización del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) y solucionar multas ante la Dirección General de Renta para el titular de un comercio. A cambio, según explicó el auxiliar Rogelio Rodríguez del Busto, recibió sucesivos pagos por más de $464.000. Nunca realizó trámite alguno.