Seguridad

Acusan a una estudiante de abogacía de estafas por más de $3 millones

La mujer, de 36 años, aseguraba trabajar en estudios jurídicos y que se especializaba en hacer gestiones y trámites.

SOSPECHA. Los investigadores creen que al hacerse público el caso podrían presentarse más denuncias.
SOSPECHA. Los investigadores creen que al hacerse público el caso podrían presentarse más denuncias.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia de Tucumán imputó a Luz María Núñez Paz, estudiante de Derecho de 36 años, por estafas de más de $3 millones tras fingir ser abogada y cobrar trámites nunca hechos.
  • La acusada cobraba dinero y bienes prometiendo gestiones ante organismos como el IPV o juicios de deuda, pero la fiscalía constató que jamás inició ningún expediente formal.
  • Aunque la imputada seguirá el proceso penal en libertad, la fiscalía prevé que la difusión pública de la causa motive a nuevas víctimas a radicar denuncias en su contra.
Resumen generado con IA

Una estudiante de la carrera de Derecho fue procesada por estafa. La acusada, de 36 años, habría fingido ser abogada para realizar gestiones y trámites en distintas reparticiones. Según la acusación del Ministerio Público, Luz María Núñez Paz habría generado un perjuicio económico por más de $3 millones en los cuatro casos denunciados. No se descarta que surjan nuevas presentaciones en su contra.

De acuerdo con la acusación presentada por el fiscal Diego López Ávila, la imputada habría utilizado una metodología similar en los cuatro casos: se presentaba como empleada o gestora de un estudio jurídico y afirmaba contar con contactos o capacidad para realizar trámites que finalmente nunca concretaba.

Uno de los hechos, registrando entre 2025 este año, la acusada habría ofrecido gestionar una una autorización del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) y solucionar multas ante la Dirección General de Renta para el titular de un comercio. A cambio, según explicó el auxiliar Rogelio Rodríguez del Busto, recibió sucesivos pagos por más de $464.000. Nunca realizó trámite alguno.

En otro hecho, habría asegurado a un hombre que podía iniciar y tramitar un juicio de daños y perjuicios para solucionar una deuda con el Banco Hipotecario. Por esa gestión recibió $505.000, pero el proceso judicial nunca fue iniciado.

El tercer caso tuvo como objetivo la regularización de la situación jurídica de un inmueble de Alderetes. La imputada habría ofrecido iniciar un juicio de prescripción adquisitiva y gestionar la contratación de un agrimensor. Por distintos conceptos recibió más de $1millón, sin realizar posteriormente el trámite comprometido.

Finalmente, en abril de 2026, habría manifestado ser abogada y ofrecido realizar gestiones vinculadas con un boleto de compraventa y documentación ante el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Por ese trámite recibió una motocicleta y $200.000. La investigación constató que no existía ningún trámite iniciado ante el organismo.

En una audiencia, Rodríguez del Busto logró que se le formulara cargos por el delito de estafa en cuatro casos. La mujer, que dijo que actualmente está cursando la carrera, seguirá el proceso en libertad.

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