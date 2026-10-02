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Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: continúa internada y se prepara para volver a su casa

La conductora, de 99 años, permanece en una habitación común del Sanatorio Mater Dei.

MIRTHA LEGRAND. La diva evoluciona favorablemente tras su internación por una neumopatía.
MIRTHA LEGRAND. La diva evoluciona favorablemente tras su internación por una neumopatía.
Hace 44 Min

Resumen para apurados

  • Mirtha Legrand sigue internada en el Sanatorio Mater Dei por una neumopatía, en sala común y recuperándose para volver a su casa.
  • La conductora recibe atención clínica, kinésica y nutricional tras ser hospitalizada por segunda vez debido a este cuadro respiratorio.
  • Continuará internada hasta el lunes, cuando habrá un nuevo parte médico, mientras Juana Viale seguirá reemplazándola en su programa.
Resumen generado con IA

El Sanatorio Mater Dei difundió un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Mirtha Legrand, de 99 años, quien permanece internada en la institución. Según informaron los profesionales que la atienden, la conductora se encuentra en una habitación común y atraviesa un proceso de recuperación con el objetivo de regresar a su casa.

“Está con seguimiento kinésico, nutricional y clínico. Agradecemos especialmente el trato y respeto dispensado a la señora y su familia”, señalaron desde el centro de salud.

El parte también indicó que, si no se producen cambios en su evolución, el próximo informe médico será difundido el lunes. De esta manera, la conductora continuará internada durante los próximos días.

Juana Viale continúa al frente de su programa

Mientras Mirtha Legrand permanece en el Sanatorio Mater Dei, su nieta, Juana Viale, continuará reemplazándola en el ciclo nocturno de los sábados. La conductora no dudó en mantener su lugar al frente del programa durante la recuperación de su abuela.

Para la próxima emisión están confirmados como invitados Luis Novaresio, Natasha Niebieskikwiat, Carlos Melconian y Barbie Simons.

Qué es la neumopatía

Mirtha Legrand fue internada por segunda vez a raíz de una neumopatía, un término general utilizado en medicina para referirse a las enfermedades que afectan a los pulmones. La denominación no identifica una enfermedad específica y tampoco significa necesariamente que la persona tenga neumonía.

La Real Academia Española define la neumopatía como “una enfermedad de los pulmones”. Según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, entre las enfermedades pulmonares se encuentran el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la fibrosis pulmonar y la neumonía, entre otras.

Las causas pueden ser diversas. Algunas neumopatías pueden estar relacionadas con infecciones, mientras que otras pueden aparecer como consecuencia del tabaquismo, la inhalación de determinadas sustancias o la exposición constante a distintos contaminantes ambientales.

Al tratarse de un término que engloba diferentes enfermedades, los síntomas dependen del problema pulmonar que presente cada paciente. Entre las manifestaciones que pueden aparecer en los cuadros respiratorios se encuentran la tos, la dificultad para respirar, la respiración acelerada y el cansancio.

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