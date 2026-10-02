Con el regreso de Nicola y Ruiz Rodríguez de punta: el "11" de Atlético Tucumán para recibir a Barracas

La agenda que viene

El plantel retomará las prácticas este domingo pensando en la visita del próximo viernes a Gimnasia en La Plata, hacia donde viajará el jueves con escala en Buenos Aires. En los próximos días también se oficializará el fixture para el cierre del campeonato, donde el "Decano" jugará ante Rosario Central, Tigre, Argentinos Juniors y Banfield. De todos modos, la prioridad inmediata será sumar de a tres esta tarde ante el "Guapo" para seguir prendido en la pelea.