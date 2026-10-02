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Con el regreso de Nicola y Ruiz Rodríguez de punta: el "11" de Atlético Tucumán para recibir a Barracas

Tras una práctica liviana en Ojo de Agua y la posterior concentración, Julio César Falcioni definió la alineación titular con dos modificaciones. El retorno del uruguayo, las bajas por lesión de Díaz y Canelo, y la nómina de 24 convocados para volver a la victoria en el José Fierro.

REORGANIZACIÓN. El Decano recupera algunas piezas de cara a su próximo desafío en el torneo Clausura.
REORGANIZACIÓN. El "Decano" recupera algunas piezas de cara a su próximo desafío en el torneo Clausura.
Hace 24 Min

Resumen para apurados

  • Atlético Tucumán recibe hoy a Barracas Central en el Monumental José Fierro con el objetivo de volver al triunfo en el Torneo Clausura.
  • Julio César Falcioni dispuso el regreso de Franco Nicola tras su suspensión y el ingreso de Ramiro Ruiz Rodríguez por el lesionado Leandro Díaz.
  • El Decano necesita sumar de a tres para seguir en la pelea del campeonato antes de visitar a Gimnasia y afrontar el tramo final del certamen.
Resumen generado con IA

Atlético Tucumán completó hoy su preparación en el complejo de Ojo de Agua y quedó concentrado para recibir hoy a Barracas Central en el Monumental José Fierro. El último entrenamiento fue liviano, enfocado en bajar las cargas físicas y afinar detalles tácticos para el cruce de esta tarde.

El último ensayo

Julio César Falcioni charló unos minutos con el plantel junto a sus colaboradores Leandro Somoza y Omar Piccoli, antes de dar inicio a los trabajos recreativos a cargo del preparador físico Kenshi Piccoli. Hubo fútbol-tenis para distender al grupo y ensayos de tiros libres y penales sobre el cierre. Al mediodía, el plantel partió rumbo al hotel Sheraton para almorzar y esperar el partido.

Retornos y variantes

Para hoy, el cuerpo técnico ya definió el once titular con dos variantes respecto de la fecha pasada. En el mediocampo reaparecerá Franco Nicola —tras cumplir la suspensión— en lugar de Julián Fernández, con la idea de ganar desequilibrio y juego asociado. Arriba, Ramiro Ruiz Rodríguez entrará por el lesionado Leandro Díaz. Alexis Canelo tampoco estará disponible por una dolencia muscular y apuntan a recuperarlo para el próximo compromiso.

Falcioni citó a 24 futbolistas para este encuentro. Además de los titulares, integran la nómina el arquero Tomás Durso; los defensores Maximiliano Villa, Juan Rodríguez, Tomás Jung, Juan Infante y Ramiro Paunero; los volantes Gabriel Compagnucci, Ezequiel Ham, Julián Fernández, Mauro Carrizo y Facundo Pimienta; y los delanteros Rodrigo Granillo y Manuel Brondo.

La agenda que viene

El plantel retomará las prácticas este domingo pensando en la visita del próximo viernes a Gimnasia en La Plata, hacia donde viajará el jueves con escala en Buenos Aires. En los próximos días también se oficializará el fixture para el cierre del campeonato, donde el "Decano" jugará ante Rosario Central, Tigre, Argentinos Juniors y Banfield. De todos modos, la prioridad inmediata será sumar de a tres esta tarde ante el "Guapo" para seguir prendido en la pelea.

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