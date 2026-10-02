"Hasta de central jugaría": Rodrigo Granillo, el pibe que se ganó a Falcioni y pide pista en Atlético Tucumán

El estreno llegó nada menos que en el clásico regional ante Central Córdoba, cuando el “Emperador” lo mandó a la cancha sobre el final: “Fueron un montón de sensaciones. Cuando Julio me llamó para darme las indicaciones se me cruzó mi familia, mi novia y todo lo que tuve que pasar estando lejos, las cosas que dejé de lado de tan chico. Ahí sentí que todo el sacrificio valió la pena. En la primera citación estaba con todas las expectativas y ellos habían venido a Tucumán pero no se dio; contra Central Córdoba lo vieron por tele desde La Rioja y fue una locura hermosa”.