Copa Argentina: se definió el día de la semifinal y Atlético Tucumán deberá esperar más de lo previsto
La AFA confirmó que el cruce ante Platense se disputará el miércoles 28 de octubre. La reprogramación extiende la espera para el conjunto tucumano respecto a las estimaciones iniciales, mientras que la otra llave recién se resolverá en noviembre y la final pasó para el 2 de diciembre.
Resumen para apurados
- La AFA programó el cruce entre Atlético Tucumán y Platense para el 28 de octubre en sede neutral, donde disputarán la semifinal de la Copa Argentina por el pase a la final.
- El Decano llegó tras superar por penales al campeón defensor y el Calamar venció 1-0 a Estudiantes. La fecha da cuatro semanas de preparación a Falcioni para regular cargas.
- Con la final prevista para el 2 de diciembre y Boca-Banfield en noviembre, el ganador quedará a un solo paso del trofeo nacional y del cupo para la Copa Libertadores.
La Copa Argentina definió el calendario de semifinales y trajo certezas para Atlético Tucumán: el equipo de Julio César Falcioni enfrentará a Platense el próximo miércoles 28 de octubre por un lugar en la final. Aunque al principio se especulaba con jugar a mediados de mes, la fecha fijada le dará al "Decano" casi cuatro semanas para regular cargas y planificar un partido clave.
Atlético se metió entre los cuatro mejores del torneo tras eliminar por penales al campeón defensor, Independiente Rivadavia de Mendoza, luego de un cruce muy cerrado en cuartos. Enfrente estará el Platense de Martín Palermo, que selló su clasificación anoche al vencer 1-0 a Estudiantes de La Plata en Florencio Varela con un gol sobre el final.
La diagramación de este partido contrasta con la otra llave del certamen. Por la seguidilla de compromisos de Boca, el choque entre el "Xeneize" y Banfield recién se disputará el sábado 14 de noviembre, en plena fecha FIFA y una vez terminada la fase regular del Torneo Clausura.
A la espera de que la AFA confirme las sedes neutrales y los horarios, el conjunto tucumano buscará sostener el ritmo en el torneo local antes de la cita del 28, con la mira puesta en alcanzar otra final nacional y quedar en las puertas de la clasificación a la Copa Libertadores 2027.