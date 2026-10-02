Habló Matías Caudana, el novio de Nahir Galarza: cómo se conocieron y qué dijo sobre el crimen de Fernando Pastorizzo

En una entrevista con la revista Gente, Caudana reconstruyó el primer encuentro que tuvo con Galarza en el penal donde ambos se encontraban alojados. Él estaba detenido por una causa vinculada al narcotráfico y había sido trasladado para visitar a su abuela, quien también permanecía privada de su libertad en el mismo establecimiento que la joven.