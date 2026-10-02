Seguridad

Habló Matías Caudana, el novio de Nahir Galarza: cómo se conocieron y qué dijo sobre el crimen de Fernando Pastorizzo

El joven, que estaba detenido por una causa de narcotráfico, contó cómo comenzó su vínculo con Nahir Galarza, condenada por el asesinato de Fernando Pastorizzo. En una entrevista, relató el primer encuentro que tuvieron en prisión y reveló qué pensaba sobre el crimen que conmocionó al país.

Habló Matías Caudana, el novio de Nahir Galarza: cómo se conocieron y qué dijo sobre el crimen de Fernando Pastorizzo
Habló Matías Caudana, el novio de Nahir Galarza: cómo se conocieron y qué dijo sobre el crimen de Fernando Pastorizzo
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Matías Caudana reveló en una entrevista en prisión cómo inició su relación con Nahir Galarza y afirmó que no le importaba la condena por el homicidio de Fernando Pastorizzo.
  • El vínculo comenzó cuando él visitaba a su abuela detenida en el mismo penal. Tras cruzar miradas, consiguieron hablar habitualmente por teléfono sin poder verse cara a cara.
  • El testimonio reflota el interés público en la vida carcelaria de Galarza, mientras el joven gestionaba permisos oficiales para concretar visitas íntimas y encuentros presenciales.
Resumen generado con IA

La historia de Nahir Galarza volvió a ocupar los titulares en enero de 2019, esta vez por su vida sentimental detrás de las rejas. Matías Caudana, quien por entonces era señalado como su nuevo novio, rompió el silencio y contó cómo comenzó la relación con la joven condenada por el asesinato de Fernando Pastorizzo.

En una entrevista con la revista Gente, Caudana reconstruyó el primer encuentro que tuvo con Galarza en el penal donde ambos se encontraban alojados. Él estaba detenido por una causa vinculada al narcotráfico y había sido trasladado para visitar a su abuela, quien también permanecía privada de su libertad en el mismo establecimiento que la joven.

El primer encuentro entre Matías Caudana y Nahir Galarza

Caudana contó que ya conocía a Nahir por la repercusión mediática que había tenido el caso Pastorizzo. El primer contacto se produjo cuando la vio durante una de sus visitas al penal.

"Yo sabía quién era ella por la televisión. Grité su nombre y, cuando se dio vuelta, le hice un gesto de que la iba a llamar; ella sonrió y asintió con la cabeza", recordó.

Después de ese breve intercambio, el joven consiguió el número telefónico del pabellón y comenzó a comunicarse con Galarza. Las llamadas se volvieron habituales y, con el tiempo, construyeron un vínculo a distancia.

Durante esas conversaciones compartían detalles de sus rutinas en prisión, las visitas que recibían y las actividades en las que participaban dentro de sus respectivos establecimientos penitenciarios.

Qué pensaba el novio de Nahir sobre el asesinato de Fernando Pastorizzo

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la entrevista fue la postura de Caudana frente al crimen por el que Nahir había sido condenada a prisión perpetua en 2018.

Consultado sobre el asesinato de Fernando Pastorizzo, el joven manifestó que no le importaba lo sucedido. En ese momento, explicó que su relación con Galarza todavía estaba en una etapa inicial y que ambos buscaban conocerse mejor.

"Nos estamos conociendo. Por el momento no nos dimos ni un beso. Tampoco tuvimos la posibilidad de vernos en persona", afirmó.

Aunque se habían cruzado en algunas oportunidades dentro del penal, aseguró que no habían podido mantener una conversación cara a cara porque las autoridades no se lo permitieron.

Los planes de Caudana para visitar a Nahir Galarza

En la entrevista, Caudana también contó que Nahir le hablaba de las condiciones en las que permanecía detenida. Según relató, una de sus quejas más frecuentes tenía que ver con las altas temperaturas dentro del establecimiento.

"Últimamente, ella me contaba que pasaba mucho calor. Ahí donde está no corre aire", recordó.

El joven aseguró que estaba realizando los trámites necesarios para obtener un permiso que le permitiera visitar a Galarza y continuar conociéndola en persona.

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