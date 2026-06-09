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Nahir Galarza está por recibirse en prisión: la carrera que estudia y cómo cambió su vida

La joven condenada a prisión perpetua rompió el silencio en una entrevista exclusiva para el canal Olga, donde reflexionó sobre su presente en la cárcel.

Nahir Galarza está por recibirse en prisión: la carrera que estudia y cómo cambió su vida
Foto: Olga
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Nahir Galarza, presa en Paraná, declaró este lunes en una entrevista con Olga que está por recibirse de psicóloga social y que se arrepiente del crimen de Fernando Pastorizzo.
  • Condenada a perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo en 2017, Galarza estudia psicología social y realiza talleres de yoga y gestión judicial para reconfigurar su vida.
  • La obtención de su título este año y su nueva relación afectiva marcan una etapa de reconstrucción personal dentro del penal, en medio del continuo interés mediático del caso.
Resumen generado con IA

Este lunes, el canal de streaming Olga publicó una extensa entrevista hecha a Nahir Galarza, la joven condenada por el asesinato de su pareja, Fernando Pastorizzo. Los periodistas Nati Jota y Pablo Kablan viajaron hasta Paraná, donde Galarza se encuentra cumpliendo la cadena perpetua a la que fue condenada por el asesinato en Gualeguaychú.

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Con un tono calmado pero dubitativo y evitando siempre usar las palabras asesinato o muerte, Galarza contó cómo transcurren sus días en el penal, cómo es su actualidad vincular y qué piensa de lo que pasó el 29 de diciembre de 2017. “Me arrepiento de todo lo que hice”, aseguró en la entrevista.

Nahir Galarza está a punto de recibirse

Hace dos años, Galarza empezó a estudiar una carrera. Dentro del penal, además, toma diferentes cursos como gimnasia, yoga y gestión judicial. En la entrevista aseguró que prepararse académicamente le sirvió personalmente. Este año, cursará su último año para obtener el título de psicóloga social.

Consultada por los arrepentimientos, Galarza respondió con honestidad. “Me arrepiento de todo, hasta de la persona que era”, dijo. Reconoció también que a sus 19 años, momento en que le dio dos disparos a Pastorizzo, no se cuestionaba sobre la relación que tenían y los comportamientos obsesivos y posesivos.

“La carrera que estoy estudiando me ayudó mucho, aprendí muchas cosas que pude usar conmigo misma”, destacó también. “Me arrepiento de todo porque estaba muy equivocada en la forma de ver las cosas”, sostuvo.

También señaló que, pese a lo que se difundió en los medios, nunca llegó a ser novia de Pastorizzo. “Me arrepiento de no haberme alejado, de haber seguido en una relación que me hacía muy mal, que a los dos nos hacía mal”, dijo. Actualmente, Galarza está iniciando una relación afectiva con un joven del penal enfrentado al suyo, que cumple una condena de ocho años. “(En estos años) fui teniendo la experiencia de lo que era tener una relación sana”, aseguró.

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