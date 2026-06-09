Nahir Galarza está por recibirse en prisión: la carrera que estudia y cómo cambió su vida

También señaló que, pese a lo que se difundió en los medios, nunca llegó a ser novia de Pastorizzo. “Me arrepiento de no haberme alejado, de haber seguido en una relación que me hacía muy mal, que a los dos nos hacía mal”, dijo. Actualmente, Galarza está iniciando una relación afectiva con un joven del penal enfrentado al suyo, que cumple una condena de ocho años. “(En estos años) fui teniendo la experiencia de lo que era tener una relación sana”, aseguró.