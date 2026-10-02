Milito frenó la salida de Marcos Rojo y se complica su regreso a Estudiantes
El presidente de Racing decidió no avanzar con la transferencia pese a que la secretaría técnica y la dirigencia veían viable la operación. Los plazos reglamentarios para las semifinales de la Copa Libertadores y la situación contractual del defensor.
Resumen para apurados
- Diego Milito frenó hoy la salida de Marcos Rojo de Racing a Estudiantes de La Plata, tras rechazar la operación ante la falta de una oferta formal.
- El defensor faltó a las prácticas para forzar su pase a Estudiantes, que busca un central con urgencia para las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo.
- Con el cierre de listas inminente, el zaguero arriesga quedar marginado hasta finalizar su contrato en diciembre, evaluando luego su retiro profesional.
El regreso de Marcos Rojo a Estudiantes de La Plata sufrió un freno decisivo. Aunque el defensor de 36 años volvió a faltar a los entrenamientos para forzar su salida y el secretario técnico albirrojo, Marcos Angeleri, había encontrado buena recepción en Sebastián Saja, la operación se trabó por la negativa de Diego Milito a autorizar su partida.
Estudiantes busca un central a contrarreloj: Alexander Medina no podrá contar con Leandro González Pirez ni con Tomás Palacios para la ida de las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo por acumulación de amarillas. Frente a esa urgencia, la dirigencia platense analizaba acercar una propuesta de 1,3 millones de dólares atada a objetivos. Desde Racing, sin embargo, desmintieron haber recibido una oferta formal y negaron deudas con el jugador, más allá de un monto pendiente por productividad.
El tiempo le juega en contra al "Pincha", ya que el plazo para modificar la lista de buena fe vence el 9 de octubre. Si la dirigencia de la "Academia" mantiene su postura, Rojo seguirá sin jugar hasta el final de su contrato en diciembre, cuando quedará libre y definirá si le pone punto final a su carrera profesional para disputar la Liga Amateur Platense con el Club Las Malvinas.