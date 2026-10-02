Milito frenó la salida de Marcos Rojo y se complica su regreso a Estudiantes

El tiempo le juega en contra al "Pincha", ya que el plazo para modificar la lista de buena fe vence el 9 de octubre. Si la dirigencia de la "Academia" mantiene su postura, Rojo seguirá sin jugar hasta el final de su contrato en diciembre, cuando quedará libre y definirá si le pone punto final a su carrera profesional para disputar la Liga Amateur Platense con el Club Las Malvinas.