Estudiantes quiere repatriar a Marcos Rojo, pero Racing frena su salida
El defensor dio el visto bueno para regresar al “Pincha” y acordó los números de su contrato. Sin embargo, la “Academia” todavía no respondió y el conjunto platense tiene hasta el 9 de octubre para incorporarlo a la lista de la Copa Libertadores.
Resumen para apurados
- Estudiantes busca repatriar a Marcos Rojo ahora para las semifinales de la Copa Libertadores, pero Racing frena su salida ante la crisis deportiva del club de Avellaneda.
- El defensor acordó su contrato con Verón y el Pincha pagaría un resarcimiento, pero Milito no responde tras la eliminación en Copa Argentina y la renuncia de Vojvoda.
- Estudiantes tiene plazo hasta el 9 de octubre para inscribirlo ante Flamengo; si Racing no cede, el club platense deberá buscar otra alternativa para su zaga central.
Estudiantes de La Plata avanzó para concretar el regreso de Marcos Rojo en un momento decisivo de la temporada. El defensor dio el visto bueno para volver al club y ya acordó los números de su contrato con la dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón, aunque todavía resta destrabar su salida de Racing.
El objetivo del “Pincha” es contar con el experimentado zaguero para disputar las semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo. Incluso existe predisposición para pagar un resarcimiento económico pese a que solamente le quedan tres meses de contrato con la “Academia”.
Sin embargo, las negociaciones todavía no pudieron avanzar. El representante de Rojo intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con el presidente de Racing, Diego Milito, pero hasta el momento no recibió una respuesta.
¿Por qué Racing no quiere desprenderse de Rojo?
La situación deportiva e institucional de Racing aparece como una de las principales trabas. La eliminación frente a Boca por la Copa Argentina y la posterior salida de Juan Pablo Vojvoda profundizaron los cuestionamientos hacia la dirigencia.
En ese contexto, desprenderse de uno de los referentes del plantel podría representar otro costo político para la conducción.
Además, Rojo es titular indiscutido en un equipo que marcha en la penúltima posición de su zona en la Liga Profesional. Su experiencia también resulta importante para acompañar el crecimiento de juveniles como Mateo Martínez y Gonzalo Escudero.
Estudiantes tiene una fecha límite
Para el “Pincha”, el tiempo empieza a convertirse en otro condicionante. El equipo necesita incorporar un marcador central debido a las suspensiones de Leandro González Pirez y Tomás Palacios para el partido de ida contra Flamengo, previsto para el 15 de octubre.
Estudiantes tendrá hasta el 9 de octubre para realizar modificaciones en su lista de buena fe de la Libertadores. Si para entonces Rojo no consigue destrabar su salida de Racing, la dirigencia deberá avanzar por otra alternativa.
Su posible regreso tampoco genera unanimidad entre los hinchas. Una parte de los simpatizantes de Estudiantes mantiene reparos por su posterior paso por Boca.
Por ahora, el escenario está planteado: Rojo quiere regresar, Estudiantes avanzó para contratarlo y Racing tiene en sus manos la posibilidad de destrabar la operación.