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Susto para Leandro Paredes: controlaron un incendio en su casa

Una dotación de bomberos intervino en la vivienda del capitán de Boca tras originarse fuego en la planta alta. El rápido trabajo evitó daños graves y el mediocampista estará presente esta noche ante Unión en la Bombonera.

Susto para Leandro Paredes: controlaron un incendio en su casa
Hace 3 Hs

Leandro Paredes pasó un momento de tensión durante la madrugada del jueves por un principio de incendio en su casa del barrio cerrado Saint Thomas, en Canning. Las llamas comenzaron en la planta alta de la propiedad y demandaron la llegada de una dotación del Destacamento N°2 de Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría.

El fuego se inició por el desperfecto de una batería. La rápida intervención de los bomberos impidió que se extendiera al resto de los ambientes, por lo que el episodio no pasó a mayores y no hubo heridos.

El incidente no alteró la rutina del volante: quedó a disposición del cuerpo técnico para ser titular esta noche en la Bombonera, donde Boca recibirá a Unión por la fecha 11 del torneo.

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