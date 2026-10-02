Nicolás Russo en Tucumán: “Se usa la figura de club social para no pagar impuestos; si hay gerenciamientos, blanqueémoslos”
En diálogo con LA GACETA, el presidente del Club Atlético Lanús y dirigente del Frente Renovador cuestionó las privatizaciones encubiertas en Primera, sostuvo que Beligoy cumplió un ciclo, defendió el derecho de los dirigentes a reclamar por los fallos arbitrales y propuso cambiar el formato de la Primera Nacional.
Resumen para apurados
- En Tucumán, el directivo de Lanús Nicolás Russo denunció que varios clubes operan con gerenciamientos encubiertos para evadir impuestos bajo la figura de asociaciones civiles.
- Durante su visita política e institucional, Russo criticó los fallos arbitrales, pidió la salida de Beligoy y propuso otorgar tres ascensos directos en la Primera Nacional.
- El dirigente busca transparentar el financiamiento privado en AFA, modificar el sistema de ascensos e impulsar el rol social de los clubes frente a la crisis económica.
Nicolás Russo camina los pasillos de la AFA desde hace décadas. Con más de 35 años de trayectoria como dirigente del Club Atlético Lanús y actual presidente del Concejo Deliberante de ese municipio bonaerense, pasó por la redacción de LA GACETA durante una recorrida por Tucumán que combinó reuniones con sindicatos, charlas en clubes de barrio y el armado político del Frente Renovador.
Pese a respaldar la gestión deportiva y económica de Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, Russo apuntó contra una situación que convive dentro de la propia Liga Profesional: las instituciones que funcionan de hecho con capitales privados bajo el paraguas legal de asociaciones sin fines de lucro.
Privatizaciones encubiertas
Férreo opositor a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), Russo defendió el rol social de las entidades a partir de la experiencia en el "Granate": "Nosotros damos 7.500 becas anuales para chicos vulnerables, tenemos un complejo educativo propio con más de 1.300 alumnos y brindamos asistencia a unos 30 comedores comunitarios. Cuando te dicen que los capitales privados vienen a invertir, es mentira: vienen a llevarse la plata; destruyeron el fútbol juvenil en Chile”, remarcó.
Consultado por casos como Deportivo Riestra o Barracas Central, el dirigente apuntó directo a la sede de Viamonte.
“Una cosa es recibir inversión para obras con el club en manos de los socios, y otra es el gerenciamiento. Hoy se utiliza la figura de clubes manejados por sus socios, que son asociaciones civiles sin fines de lucro y no pagan Ganancias, cuando en realidad están gerenciados. Si ya existen esos gerenciamientos, blanqueémoslos: que paguen impuestos y que la AFA los audite como corresponde”, sostuvo.
Arbitrajes y el fin de ciclo de Beligoy
El reclamo hacia los fallos arbitrales fue otro de los ejes de la charla. Tras sus cuestionamientos públicos luego del partido ante Boca, donde había pedido la renuncia del Director Nacional de Arbitraje, Russo sostuvo que el referato local exige una renovación: “Tenemos los mejores árbitros del mundo, pero no los estamos aprovechando. Son más de ocho años de conducción; hay desgaste en las designaciones y para mí Federico Beligoy cumplió un ciclo”.
Sobre las sospechas de represalias contra los dirigentes que alzan la voz, graficó: “Uno responde a los socios, a los hinchas y a los jugadores. Si te perjudican tres, cuatro o cinco veces seguidas, tenés que ir al vestuario y mirarle la cara al cuerpo técnico y al plantel; si no salís a hablar, quedás como un boludo".
"A la conducción de la AFA no le puede molestar que un dirigente defienda lo suyo. Nadie le puede prohibir a un presidente que hable públicamente”, sentenció.
Torneo de 30 y propuesta para la Primera Nacional
En cuanto al formato de los campeonatos, respaldó la postura del titular “decano”, Mario Leito: “Comparto en líneas generales lo de Mario. Hoy tenemos un torneo de 30 equipos y el campeonato argentino es apasionante cuando llega la etapa de playoff; es uno de los pocos del mundo donde no sabés quién va a ser campeón cuando arranca. Fijate lo que pasa en Brasil con 20 equipos: siete u ocho clubes ya no soportan la presión, se endeudan con cifras monstruosas y ahora hablan de bajar los descensos a tres. El fútbol argentino logró un equilibrio”.
Sin embargo, reveló la propuesta que le acercó a la cúpula de la AFA para modificar la definición en la segunda categoría: “Esto se lo comenté a Tapia: a mi entender tiene que haber tres ascendidos desde la Primera Nacional. Los dos campeones que ganan sus zonas tienen que subir directo, y el tercero salir del Reducido o, en su defecto, disputar una Promoción con uno de Primera”.
Para Russo, el sistema actual resulta demasiado ingrato frente al esfuerzo de toda una temporada: “La Primera Nacional es un torneo tremendo, costoso y muy desgastante. Jugás más de 30 partidos, ganás un torneo de punta a punta y de repente definís todo en un partido. Perdés eso y te quedás sin nada. A San Martín acá le pasó y fue un golpe durísimo”.
Clubes de barrio, adicciones y Massa 2027
En su paso por la provincia, Russo mantuvo encuentros con sindicatos y recorrió las instalaciones de Villa Mitre en Tafí Viejo. Durante la visita, alertó sobre el impacto de las tarifas en las entidades de base: “Políticas como las de Javier Milei o las de Mauricio Macri antes destruyen a los clubes barriales; hoy los directivos hacen rifas para pagar la luz y el gas en vez de encarar una obra”. Para frenar ese retroceso, reclamó restituir el Ministerio de Deportes y puso el foco en las apuestas virtuales: “El juego online es hoy una de las principales causas de suicidio en jóvenes; necesitamos los clubes abiertos para sacar a los pibes de las adicciones”.
En el plano electoral, reconoció que trabajan por el regreso del exministro de Economía: “Él todavía no tomó una decisión, pero estamos trabajando fuertemente para convencer a Sergio Massa de que sea candidato a presidente”.