Nicolás Russo en Tucumán: “Se usa la figura de club social para no pagar impuestos; si hay gerenciamientos, blanqueémoslos”

En su paso por la provincia, Russo mantuvo encuentros con sindicatos y recorrió las instalaciones de Villa Mitre en Tafí Viejo. Durante la visita, alertó sobre el impacto de las tarifas en las entidades de base: “Políticas como las de Javier Milei o las de Mauricio Macri antes destruyen a los clubes barriales; hoy los directivos hacen rifas para pagar la luz y el gas en vez de encarar una obra”. Para frenar ese retroceso, reclamó restituir el Ministerio de Deportes y puso el foco en las apuestas virtuales: “El juego online es hoy una de las principales causas de suicidio en jóvenes; necesitamos los clubes abiertos para sacar a los pibes de las adicciones”.