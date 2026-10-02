Habló la mujer que denunció a Joaquín Levinton por abuso sexual: "Perdí mi trabajo y mi pareja"
Paula habló sobre la denuncia contra el líder de Turf y explicó qué la llevó a recurrir nuevamente a la Justicia. El músico, en tanto, negó las acusaciones y aseguró que está dispuesto a entregar sus dispositivos para la investigación.
Resumen para apurados
- Paula amplió su denuncia por presunto abuso sexual contra Joaquín Levinton en Argentina para visibilizar su caso, mientras el líder de Turf negó tajantemente las acusaciones.
- La mujer reactivó la causa archivada en 2023 tras cinco años de vínculo. Levinton aseguró ser víctima de acoso y ofreció entregar sus dispositivos electrónicos a la Justicia.
- La reactivación del expediente judicial obligará a peritar dispositivos y testimonios para determinar si existen pruebas suficientes que modifiquen la situación legal del músico.
Paula, la mujer que denunció por presunto abuso sexual a Joaquín Levinton, habló públicamente sobre su situación y explicó qué la llevó a ampliar la presentación judicial contra el líder de Turf. La denunciante aseguró que mantuvo un vínculo sexoafectivo con el músico durante cinco años y contó cómo atraviesa actualmente el proceso.
En diálogo con TN Show, Paula cuestionó las declaraciones realizadas por Levinton y sostuvo que el cantante niega los hechos que ella denuncia. “Él miente en todo. Aunque la gente lo quiera, no va a poder negar las cosas que me hizo a mí”.
Paula contó cómo se encuentra después de denunciar a Joaquín Levinton
Durante la entrevista, la denunciante se refirió a las consecuencias personales que, según afirmó, tuvo la situación. “Estoy muy mal. Perdí mi trabajo y mi pareja. Estoy desesperada, con ataques de pánico”, expresó.
Paula también explicó por qué decidió avanzar nuevamente en la Justicia después de que la primera causa que había iniciado contra Levinton en 2023 fuera archivada. “Es una mochila psicológica que vengo arrastrando hace años. Hubo un detonante, que fue que lo vi en un video, le pregunté cómo estaba, y me bloqueó”, relató.
Sobre el motivo que la llevó a realizar nuevas presentaciones, la mujer señaló que considera necesario que su versión de los hechos sea conocida públicamente. “Que se sepa quién es y lo que hace”, sentenció.
Qué respondió Joaquín Levinton a la denuncia
Por su parte, Joaquín Levinton negó las acusaciones y sostuvo que la mujer lo acosa desde hace años. El cantante de Turf realizó primero un descargo en redes sociales y posteriormente habló con distintos medios.
En su versión, aseguró que nunca mantuvo una relación formal de pareja con Paula y que el vínculo entre ambos fue circunstancial. También hizo referencia a la denuncia anterior y afirmó que, según su interpretación, en aquella oportunidad se habían presentado elementos que demostraban que las acusaciones eran falsas.
“Entiendo que traten de entender las dos campanas, pero sean objetivos en lo que están viendo. Es una persona que dice que me violó cuando yo no estaba en mi casa. Dice que fue violada y me manda videos en bolas tres días antes de denunciarme”, sostuvo. Luego agregó: “Les pido un poco de sentido común”.
El músico también manifestó que está dispuesto a colaborar con la investigación y negó tener elementos que busque ocultar. “Ella no tiene prueba de nada y yo tengo nada para esconder. No hay videos que me compliquen con nada. Jamás fui violento con nadie”, afirmó.
En ese sentido, Levinton expresó su disposición a entregar sus dispositivos si la Justicia considera necesario analizarlos. “Yo no puedo mandar las pruebas. No sé quién accedió a eso. Si quieren mi computadora, estoy a disposición total de la Justicia”, señaló.