Seguridad

Salta: circulaban en una moto con mochilas que llevaban más de 5 kilos de marihuana

Dos hombres fueron detenidos durante un operativo de Gendarmería en un camino cercano a la localidad salteña. Transportaban cinco paquetes con cannabis sativa.

OPERATIVO en el Norte del país.
OPERATIVO en el Norte del país. GENDARMERÍA NACIONAL.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Gendarmería detuvo en Salvador Mazza, Salta, a dos hombres que se trasladaban en moto con más de 5 kilos de marihuana en sus mochilas para presunta comercialización.
  • El hallazgo ocurrió en un patrullaje pedestre por el camino El Algarrobal; tras un narcotest positivo, la Fiscalía de Tartagal ordenó secuestrar la moto, la droga y celulares.
  • El caso se enmarca en el Plan Güemes, enfocado en intensificar la vigilancia sobre pasos fronterizos y frenar el tráfico ilícito en zonas sensibles del norte argentino.
Resumen generado con IA

Dos hombres fueron detenidos en Salvador Mazza, Salta, luego de ser sorprendidos cuando circulaban en una motocicleta con dos mochilas que contenían más de 5 kilos de marihuana. El procedimiento fue realizado por efectivos de Gendarmería Nacional en el marco de la Operación Plan Güemes.

El operativo se desarrolló cuando integrantes del Escuadrón 61 “Salvador Mazza” realizaban un patrullaje pedestre por un camino denominado “Algarrobal”. En ese lugar, los funcionarios detectaron una motocicleta Honda Tornado ocupada por dos hombres mayores de edad.

Qué encontraron en las mochilas

Durante el control, los gendarmes revisaron las mochilas que llevaban los ocupantes de la motocicleta. En su interior encontraron cinco paquetes amorfos de color ocre que contenían una sustancia compacta de color verde amarronado.

Los efectivos realizaron una prueba de campo Narcotest, que dio resultado positivo para cannabis sativa. El peso total de la droga secuestrada fue de 5 kilos 215 gramos.

Dos detenidos en Salvador Mazza

Tras el procedimiento, intervino la Fiscalía Federal Descentralizada de Tartagal, que dispuso la detención de los dos hombres involucrados.

Además de la marihuana, los funcionarios secuestraron la motocicleta utilizada para el traslado, un teléfono celular y otros elementos considerados de interés para la investigación.

El procedimiento forma parte de los controles realizados en el norte de Salta dentro de la Operación Plan Güemes, destinada a reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad en zonas de frontera y caminos utilizados para el traslado de mercadería y sustancias ilegales.

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