Gimnasia y Tiro, un rival ordenado y paciente: qué puede aprovechar San Martín y a qué estar atento

El recorrido de los salteños tuvo de todo. Arrancaron el torneo como punteros, se cayeron en el otoño y en abril Fernando "Teté" Quiroz dejó su lugar a Azconzábal, ex DT de Chacarita. La recuperación no fue inmediata: a fines de julio el equipo todavía era noveno. Desde entonces sumó 20 de los últimos 30 puntos y se metió entre los de arriba. Tampoco tiene margen: detrás aparecen Midland (47), San Martín de San Juan (45) y Deportivo Maipú (44), el último que hoy entra al Reducido. Además, después de visitar Tucumán le esperan Gimnasia de Jujuy, de visitante, y Atlanta, en Salta: un cierre exigente que lo obliga a sumar.