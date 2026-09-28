Moria Casán reveló el regalo que le llevó Facundo Moyano a su programa: “Me descolocó”

Resumen para apurados
- Moria Casán reveló este lunes en eltrece que Facundo Moyano le obsequió dos medallas religiosas durante su visita al programa para hacer un descargo personal.
- El dirigente asistió al ciclo para hablar sobre un conflicto público con su pareja, Candela Arizaga, y la entrevista debió extenderse pese a su demora inicial.
- El mano a mano generó gran repercusión mediática y en redes sociales, reacomodando la agenda de la farándula y la imagen pública del exdiputado.
Moria Casán volvió al aire de eltrece este lunes luego de la entrevista que le hizo a Facundo Moyano el viernes pasado. La diva tuvo un mano a mano con el dirigente político en el que habló del episodio público que tuvo con Candela Arizaga a principios de agosto y hoy dio más detalles del encuentro.
En el inicio de su programa de hoy, Moria se refirió a la entrevista que se volvió viral luego de que Moyano rompiera el silencio y hablara de todo en el piso del programa.
“Le di mi lugar, mi oreja y mi corazón”, dijo Moria y agregó que fue Moyano quien pidió estar en su programa. Aseguró además que lo recibió bien, sin enojarse, a pesar de que el exdiputado había llegado tarde al estudio.
“Me dijo que necesitaba hacer su catarsis. Fue un gran placer recibirlo. Llegó tarde, pero no hubo ningún problema. Yo no estaba enojada ni nada. El programa se había hecho en base a él, pero este es un magazine súper abarcativo. Si alguien falla, tenemos muchas cosas también para hacer”, remarcó.
Moria reconoció que, por un momento, pensó que no iba a aparecer, ya que tenía pactado entrar a una hora determinada, pero llegó casi 60 minutos después.
En el aire de hoy, Moria dijo que hubo un detalle de Moyano que la sorprendió y fueron dos medallitas que le regaló, una de la Virgen de Luján y otra de la Virgen de San Nicolás. la conductora contó lo que más la sorprendió de Moyano. “Me descolocó con la medallita, con las dos medallas que me trajo”, comentó.
“Me pareció un acto de amor absoluto y a mí él me da como ternura”, agregó Moria sobre el regalo de Moyano. Luego contó que la producción del programa decidió extender el tiempo de la charla, que en principio estaba pautada para 10 minutos, pero luego, Pablo Codevilla le dijo que extendiera 10 más.