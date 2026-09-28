Moria Casán reveló el regalo que le llevó Facundo Moyano a su programa: “Me descolocó”

En el aire de hoy, Moria dijo que hubo un detalle de Moyano que la sorprendió y fueron dos medallitas que le regaló, una de la Virgen de Luján y otra de la Virgen de San Nicolás. la conductora contó lo que más la sorprendió de Moyano. “Me descolocó con la medallita, con las dos medallas que me trajo”, comentó.