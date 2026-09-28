La mamá de Tini Stoessel tuvo una inesperada reacción tras el show de su hija con Lali en River

Resumen para apurados
- Mariana Muzlera, madre de Tini Stoessel, apoyó en redes el show de su hija con Lali Espósito en River el 26 de septiembre, en pleno conflicto legal y familiar por su patrimonio.
- El show dejó atrás años de supuesta rivalidad entre las artistas, impulsada en el pasado por Alejandro Stoessel, de quien Tini se distanció para manejar su carrera y sus bienes.
- El gesto abre expectativas sobre una reconciliación familiar y marca una nueva etapa de autonomía para Tini, consolidando la unión de las máximas figuras del pop nacional.
El show que Lali Espósito brindó el 26 de septiembre en River todavía genera repercusiones. Uno de los momentos más comentados de la noche fue la aparición de Tini Stoessel sobre el escenario. Las dos artistas irrumpieron vestidas de novia, cantaron Like a Virgin, de Madonna, se besaron entre ellas y también junto a Marilina Bertoldi, en una escena que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más recordados del recital.
Para Tini, el encuentro tuvo además un significado especial. La cantante atraviesa un momento sensible, a pocos meses de su casamiento con Rodrigo De Paul y en medio de una disputa legal con su padre por el manejo de su patrimonio.
En ese contexto, la artista se llevó una sorpresa al advertir que su mamá, Mariana Muzlera, había reaccionado en redes sociales al histórico encuentro con Lali.
El gesto de la mamá de Tini
Después de años bajo la supervisión de sus padres y con su carrera seguida de cerca por ellos, Tini logró avanzar hacia una mayor autonomía y comenzó a tomar las riendas de su vida y de su fortuna.
En medio de ese proceso, el gesto de su madre llamó la atención. Mariana Muzlera dejó un "Me gusta" en la publicación que Tini compartió en Instagram el día después del show, cuando ya había pasado la adrenalina de la presentación.
La reacción no pasó inadvertida y abrió una pregunta entre los seguidores de la cantante: ¿puede ser una señal de acercamiento en medio del conflicto familiar?
El gesto cobró mayor relevancia por lo que históricamente representó la relación entre Tini y Lali y por las diferencias que había expresado Alejandro Stoessel respecto de la artista.
Qué decía Alejandro Stoessel sobre Lali Espósito
Los minutos que Tini y Lali compartieron en el escenario fueron suficientes para dejar atrás la histórica rivalidad entre "lalistas" y "tinistas", una grieta entre seguidores que se instaló hace años y que tuvo entre sus protagonistas a Alejandro Stoessel.
El exmánager de Tini sostenía que su hija tenía una proyección internacional y era "for export", mientras que ubicaba a Lali en un plano "de cabotaje".
Incluso, el color de pelo elegido por Tini estuvo relacionado con una respuesta a un polémico mensaje que había publicado Stoessel. En aquel momento, escribió en X: "¿Sabés cómo se dice Lali al revés? Lila, porque es casi Violetta".
El gesto de Tini al compartir escenario con Lali fue interpretado como una señal de que, de su parte, nunca habría existido una resistencia a trabajar junto a ella y que el impedimento, en caso de haberlo, habría estado relacionado con la postura de su padre.
Las palabras de Tini después del show
Horas después de la presentación, Tini recurrió a sus redes sociales para expresar lo que significó para ella haber sido invitada al recital de Lali.
"Por las niñas que fuimos y sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos", escribió la cantante al comenzar su publicación de Instagram, en la que compartió fotos y videos del show y de los momentos previos.
"Hay cosas que suceden cuando una está preparada para vivirlas. Desde el día que me invitaste, hubo un camino muy lindo donde pudimos construir juntas", agregó.
Tini también destacó el significado personal que tuvo el encuentro: "Lo que vivimos anoche tuvo un significado muy hermoso y profundo para mí".
"Te respeto profundamente, admiro tu valentía y todo lo que sos. Gracias por tu abrazo, tu cariño y por la generosidad con la que compartiste conmigo algo que voy a guardar para siempre", concluyó.
Lali respondió al mensaje con una breve pero afectuosa frase: "Qué emoción, qué alegría, qué potencia, qué inolvidable. Gracias, Reina total".
En ese contexto, el "Me gusta" de Mariana Muzlera a la publicación de Tini sumó una nueva señal a una noche que, además de marcar un encuentro largamente esperado entre dos de las artistas argentinas más populares, quedó atravesada por la historia familiar de la cantante.