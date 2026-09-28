La mamá de Tini Stoessel tuvo una inesperada reacción tras el show de su hija con Lali en River

El show que Lali Espósito brindó el 26 de septiembre en River todavía genera repercusiones. Uno de los momentos más comentados de la noche fue la aparición de Tini Stoessel sobre el escenario. Las dos artistas irrumpieron vestidas de novia, cantaron Like a Virgin, de Madonna, se besaron entre ellas y también junto a Marilina Bertoldi, en una escena que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más recordados del recital.