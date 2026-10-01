Aumenta la tensión en Medio Oriente: EEUU envió tropas adicionales y un tercer portaaviones

Trump vinculó a Irán con el ataque en un vuelo de FlyDubai

El primero ocurrió el miércoles a bordo de un vuelo de FlyDubai con destino a Israel. El copiloto apuñaló al capitán e intentó estrellar el avión, que finalmente realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita luego de que pasajeros y otros miembros de la tripulación redujeran al atacante. La investigación sobre el motivo del episodio continúa abierta.