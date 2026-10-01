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Aumenta la tensión en Medio Oriente: EEUU envió tropas adicionales y un tercer portaaviones

Donald Trump volvió a advertir que podrían producirse nuevos ataques contra Irán.

Donald Trump.
Donald Trump.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • EE.UU. envió 9.000 militares y un tercer portaaviones a Medio Oriente tras la escalada de tensión con Irán y la sospecha de nuevos ataques atribuidos a Teherán.
  • El despliegue incluye al portaaviones USS Theodore Roosevelt y buques anfibios, mientras Washington investiga la vinculación iraní en un ataque frustrado en un vuelo comercial.
  • Con más de 20.000 efectivos previstos hacia fines de octubre, Donald Trump evalúa una mayor escalada militar contra Irán tras las próximas elecciones legislativas.
Resumen generado con IA

El conflicto entre Estados Unidos e Irán sumó un nuevo capítulo. La administración de Donald Trump reforzó de manera significativa su presencia militar en Medio Oriente con el envío de unos 9.000 soldados a bordo de una flota de barcos.

Además, el mandatario republicano volvió a advertir que podrían producirse nuevos ataques contra Irán. El despliegue incluye un tercer portaaviones y podría elevar a más de 20.000 la cantidad de marineros e infantes de Marina estadounidenses en la región hacia fines de octubre.

El movimiento militar ocurre mientras el presidente estadounidense evalúa sus próximos pasos en el conflicto con Irán y las elecciones legislativas del 3 de noviembre adquieren cada vez mayor peso en el escenario político. Trump, que al comienzo de la campaña había prometido a los estadounidenses una ofensiva de pocas semanas, dejó abierta la posibilidad de una nueva escalada después de los comicios.

A ese escenario se sumaron en las últimas horas dos episodios que Washington y sus aliados investigan por posibles vínculos con Teherán.

Trump vinculó a Irán con el ataque en un vuelo de FlyDubai

El primero ocurrió el miércoles a bordo de un vuelo de FlyDubai con destino a Israel. El copiloto apuñaló al capitán e intentó estrellar el avión, que finalmente realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita luego de que pasajeros y otros miembros de la tripulación redujeran al atacante. La investigación sobre el motivo del episodio continúa abierta. 

Consultado el jueves en la Casa Blanca sobre una eventual conexión con Irán, Trump aseguró que los primeros indicios apuntaban en esa dirección.

“Yo diría que la respuesta, según lo que estoy escuchando, es ‘sí’, pero lo estamos investigando ahora mismo”, afirmó, sin ofrecer más detalles. 

El mandatario también advirtió que, si se confirma la participación iraní, Estados Unidos responderá.

“Los van a golpear muy duro, no se preocupen”, señaló. “Pregúntenles a ellos. Saben lo que pasó. Los van a golpear muy duro”.

El despliegue militar de Estados Unidos

Mientras avanza esa investigación, Washington continúa reforzando su presencia militar en la región. La flota que se dirige a Medio Oriente transporta en conjunto a más de 7.000 marineros y 2.000 infantes de Marina.

El contingente incluye el grupo de ataque del portaaviones USS Theodore Roosevelt, recientemente desplegado junto con el crucero USS Chosin, y el grupo anfibio de preparación USS Makin Island, integrado también por los buques de desembarco anfibio USS John P. Murtha y USS Anchorage.

La llegada de esas unidades podría dejar tres portaaviones estadounidenses en la región hacia fines de octubre, según el funcionario que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato para referirse a operaciones militares sensibles. 

Sumados al personal ya desplegado, los nuevos efectivos elevarán la presencia naval estadounidense a más de 20.000 marineros e infantes de Marina, además de cientos de aeronaves, una concentración inusualmente elevada.

La Marina ya había operado con tres grupos de ataque de portaaviones en Medio Oriente en abril, por primera vez desde 2003.

Los portaaviones USS George H.W. Bush y USS George Washington se encuentran actualmente en la región, junto con el grupo anfibio de preparación USS Boxer.

El Washington, que suele operar en el océano Pacífico, fue trasladado a Medio Oriente para relevar al USS Abraham Lincoln, cuya tripulación permaneció más de 260 días consecutivos en el mar durante un exigente despliegue.

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