Irán: condenan a 74 latigazos a la cantante Parastoo Ahmadi por hacer un concierto sin velo

Resumen para apurados
- La justicia de Irán confirmó la condena a 74 latigazos a la cantante Parastoo Ahmadi por haber realizado recientemente un concierto virtual sin velo islámico en Qom.
- La corte ratificó el fallo por un video de 2024 junto a músicos varones. Desde 1979, el régimen castiga el no uso del hiyab y prohíbe a mujeres cantar solas ante públicos mixtos.
- Inhabilitada para cantar y salir del país por dos años, el caso expone la continua represión judicial contra mujeres y artistas que desafían los códigos morales del régimen.
El régimen islámico de Irán confirmó la condena de 74 latigazos a la cantante Parastoo Ahmadi, que canta en los idiomas persa y mazandarani, por hacer un concierto virtual sin hiyab (velo).
¿Quién es Parastoo Ahmadi?
Asimismo, se informó que la intérprete, de 29 años, también deberá cumplir los dos años de prohibición para cantar y de salir del país, esto debido al vídeo que publicó a finales de 2024; un concierto en línea en el que apareció sin velo.
La cantante informó en la red, que la Sala 16 del Tribunal de Apelación de la provincia de Qom “ha dictado la sentencia definitiva sobre el caso del concierto del caravanserai”.
Parastoo contó que el tribunal de apelación rechazó las objeciones presentadas por ella y los otros acusados. En este contexto, Ahmadi confirmó que no hay “ningún cambio” en el fallo emitido en primera instancia por la Sala 122 del Tribunal Penal de Qom en junio pasado. “La sentencia es firme y de obligado cumplimiento“, afirmó la cantante.
El 11 de diciembre de 2024, Parastoo Ahmadi publicó en su canal de YouTube un vídeo de 27 minutos de un “concierto hipotético” grabado en histórico caravasar de Deir Gachin, ubicado en Qom. En el clip, la cantante aparece con un vestido negro largo que dejó al descubierto sus hombros y no llevaba puesto el tradicional hiyab. Además, cantó junto a cuatro músicos hombres.
En menos de 24 horas, las autoridades iraníes presentaron una denuncia en contra de la cantante y sus colegas por celebrar el show “sin permiso” que no respetaba las “normas legales y religiosas”.
¿El hiyab es obligatorio en Irán?
En Irán las restricciones se deben a la interpretación oficial del islam chiita que aplica el régimen de la República Islámica desde la Revolución de 1979. Desde entonces, el hiyab es obligatorio para todas las mujeres (iraníes y extranjeras) en espacios públicos.
Las autoridades justifican esta norma con principios de modestia islámica (haya): la mujer debe cubrir el cabello y el cuerpo (excepto rostro y manos) para evitar atraer la mirada masculina y prevenir la fitna (tentación o desorden social). El incumplimiento se considera una ofensa a la moral pública y puede sancionarse con multas, detenciones, azotes o penas de prisión, según la legislación vigente. La Policía de la Moral controla la vestimenta y la "moral pública".
Estas imposiciones han provocado fuertes oleadas de protestas en Irán, siendo una de las más multitudinarias la de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini, una joven que falleció bajo custodia policial tras ser detenida por llevar el velo presuntamente de forma "inapropiada".
En 2022, Parastoo Ahmadi enfrentó una querella debido a que publicó la canción "De la sangre de la juventud de la patria" durante las protestas desencadenadas por la muerte de Amini.
La restricción proviene de interpretaciones conservadoras de la jurisprudencia islámica (fiqh) y de fatwas de clérigos influyentes, incluido el ayatolá Jomeini. Las mujeres no pueden cantar en solitario ante públicos mixtos o masculinos.