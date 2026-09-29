Irán: condenan a 74 latigazos a la cantante Parastoo Ahmadi por hacer un concierto sin velo

Las autoridades justifican esta norma con principios de modestia islámica (haya): la mujer debe cubrir el cabello y el cuerpo (excepto rostro y manos) para evitar atraer la mirada masculina y prevenir la fitna (tentación o desorden social). El incumplimiento se considera una ofensa a la moral pública y puede sancionarse con multas, detenciones, azotes o penas de prisión, según la legislación vigente. La Policía de la Moral controla la vestimenta y la "moral pública".