Números de Oro Los Números de Oro de LA GACETA del 2 de octubre de 2026 Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Hace 6 Hs Seguir en Esta nota es de acceso libre. Temas Números de Oro de LA GACETAWhatsApp Tamaño texto Comentarios Lo más popular "Trajimos un Fórmula 1, pero antes preparamos los pilotos": la metáfora que explica la cirugía robótica en Tucumán El desafío de hacer visible el daño ambiental Septiembre Musical: propuestas de tango y danza clásica Estreno de cine: Tom Cruise deja la acción y se sumerge en la comedia satírica Cartas de lectores: Expo Rural Ranking notas premium Juristas analizaron el fallo de la Corte que liberó la venta de tierras a extranjeros Qué dice el fallo de la Corte sobre la Ley de Tierras y qué consecuencias abre en el mercado rural Graneros: entre un planteo trunco en la Legislatura y quejas por la investigación penal La mutación del narcomenudeo genera más violencia en las calles de la provincia “Esto es una canallada”: el fiscal Enrique Rojas negó haber cobrado sobornos y dijo que quisieron extorsionarlo