El descargo de Máximo Kirchner tras ser demorado por la Policía de San Luis: “Siguen intentando disciplinarnos”

Resumen para apurados
- Máximo Kirchner fue demorado este miércoles en Justo Daract, San Luis, debido a que la camioneta en la que viajaba tenía pedido de secuestro judicial por la causa Hotesur.
- El diputado estuvo retenido casi dos horas por una orden federal, dio negativo en el test de alcoholemia y luego fue autorizado a continuar su viaje hacia la provincia de San Juan.
- El hecho y el descargo del legislador reavivan las acusaciones del kirchnerismo sobre presunta persecución judicial y disciplinamiento político en torno a causas vigentes.
El diputado nacional Máximo Kirchner rompió el silencio luego de ser demorado el miércoles en la localidad de Justo Daract, San Luis, cuando circulaba a bordo de una camioneta que tenía un pedido de secuestro de la Justicia Federal en la causa Hotesur.
Tras permanecer casi dos horas a disposición de la Policía de San Luis, el hijo de Cristina Kirchner difundió un comunicado en el que cuestionó el procedimiento y afirmó: “Siguen intentando disciplinarnos”.
“Mientras rematan el país, la policía, la justicia y andá a saber quiénes más siguen intentando disciplinarnos. No es la primera vez que lo intentan, no va a ser la última, no se cansan, nosotros tampoco”, sostuvo el diputado en el escrito.
Qué dijo Máximo Kirchner sobre la demora
La camioneta en la que se trasladaba, una Honda CR-V, había sido reportada en un oficio de la Justicia Federal en la causa contra la expresidenta Cristina Kirchner, que la investiga por sus actividades con la empresa familiar Hotesur.
El hijo mayor de la ex presidenta indicó que fue demorado porque, según explicó, “tenía un supuesto pedido de captura del juez Ercolini de Comodoro Py”. También aclaró que le realizaron un test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.
“Como siempre hice, esperé a disposición de la policía provincial y de la justicia para que aclaren el entuerto”, indicó.
Luego relató que, tras permanecer “casi dos horas demorado en la ruta”, las autoridades le comunicaron que podía continuar con su viaje.
*Comunicado de MÃ¡ximo Kirchner*— Mayra Mendoza âï¸ (@mayrasmendoza) September 30, 2026
Como cada vez que recorro el paÃs, hoy me subÃ al auto modelo 2007 que uso habitualmente, para ir a San Juan a una serie de actividades con compaÃ±eras y compaÃ±eros.
Todos estos aÃ±os circulÃ© en este auto sin ningÃºn problema en la Ciudad de Buenosâ¦
El viaje de Máximo Kirchner a San Juan
En su descargo, Kirchner confirmó que se dirigía a San Juan “a una serie de actividades con compañeras y compañeros”.
“Como cada vez que recorro el país, hoy me subí al auto modelo 2007 que uso habitualmente”, comentó. Además, señaló que circuló en ese vehículo “sin ningún problema” en la Ciudad de Buenos Aires, autopistas bonaerenses y recientemente en La Rioja y Mar del Plata.
El comunicado fue difundido por sus voceros y compartido por algunos de los principales referentes de La Cámpora, la organización que lidera el hijo de la ex presidenta, entre ellos Mayra Mendoza.