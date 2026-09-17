La Justicia confirmó las fechas de los juicios contra Cristina y Máximo Kirchner por Los Sauces y Hotesur

Resumen para apurados
- El TOF 5 fijó para octubre de 2026 y marzo de 2027 los juicios orales en Comodoro Py a Cristina y Máximo Kirchner por presunto lavado en Los Sauces y Hotesur.
- El tribunal separó los debates para evitar un proceso excesivamente extenso y tras revocar el sobreseimiento dictado en 2021 que había beneficiado a los imputados.
- Las audiencias presenciales definirán la responsabilidad penal de los líderes kirchneristas y empresarios contratistas del Estado en complejas maniobras comerciales.
El Tribunal Oral Federal 5 resolvió separar los juicios por las causas Los Sauces y Hotesur y confirmó las fechas de inicio de ambos debates. El primer juicio comenzará el viernes 23 de octubre de 2026, mientras que el segundo se iniciará el viernes 19 de marzo de 2027.
La decisión alcanza a Cristina Kirchner y Máximo Kirchner, entre otros acusados en los expedientes. Las causas investigan presuntas maniobras vinculadas con el movimiento de fondos entre empresas relacionadas con la familia Kirchner y empresarios como Lázaro Báez y Cristóbal López.
Cuándo será el juicio por Los Sauces
El juicio por la causa Los Sauces comenzará el viernes 23 de octubre de 2026 a las 10, según resolvió el Tribunal Oral Federal 5.
El expediente investiga presuntas operaciones vinculadas con el alquiler de inmuebles de la familia Kirchner. En la causa aparecen, entre otros, Cristina Kirchner y empresarios vinculados al Grupo Indalo.
El tribunal decidió habilitar además jornadas adicionales para las audiencias. Según la resolución, el debate podrá avanzar los sábados 24 y 31 de octubre, además de contemplar actividad durante la primera semana de la feria judicial de enero. La decisión apunta a evitar que el proceso se extienda durante varios años.
Cuándo será el juicio por Hotesur
El segundo debate oral, correspondiente a la causa Hotesur, comenzará el viernes 19 de marzo de 2027.
En este expediente se investiga el circuito de fondos relacionado con los hoteles de la familia Kirchner y empresas vinculadas a Lázaro Báez. Entre los acusados se encuentran Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y otros empresarios y exfuncionarios.
El tribunal había definido previamente que las audiencias fueran presenciales en los tribunales federales de Comodoro Py, con jornadas previstas tres veces por semana.
Por qué la Justicia separó Los Sauces y Hotesur
El Tribunal Oral Federal 5 explicó que, aunque las dos causas tienen un contexto histórico común, sus objetos procesales son diferentes.
En Hotesur se analiza el circuito de fondos relacionado con los hoteles familiares y los pagos provenientes de empresas vinculadas a Lázaro Báez. En Los Sauces, en cambio, la investigación también contempla pagos realizados por empresas del Grupo Indalo en concepto de alquileres de inmuebles.
El tribunal consideró que realizar un único juicio implicaría un proceso de gran extensión, debido a la cantidad de prueba y testigos involucrados. De acuerdo con la resolución, un debate conjunto podía prolongarse durante más de dos años, por lo que se optó por realizar los procesos en forma separada.
Qué investigan las causas Hotesur y Los Sauces
Las dos causas se originaron en investigaciones sobre presuntas maniobras de lavado de activos y asociación ilícita, entre otros delitos atribuidos a distintos acusados.
La hipótesis de la acusación sostiene que determinadas empresas vinculadas con empresarios contratistas del Estado habrían realizado pagos a compañías de la familia Kirchner mediante contratos hoteleros o inmobiliarios. Esas afirmaciones forman parte de las acusaciones que serán analizadas durante los respectivos juicios orales y no constituyen una condena.
En 2021, el Tribunal Oral Federal 5 había dictado el sobreseimiento de los imputados en la causa, pero esa decisión fue posteriormente revocada y el proceso continuó hacia una nueva etapa de instrucción y producción de prueba.
Cristina Kirchner y Máximo Kirchner, ante dos juicios separados
Con el nuevo cronograma, Los Sauces y Hotesur tendrán debates independientes, aunque ambos expedientes mantienen como protagonistas a Cristina Kirchner y, en el caso de Hotesur, también a su hijo Máximo Kirchner.
El TOF 5 está integrado por José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni. El tribunal deberá avanzar ahora con la organización de las audiencias y la producción de la prueba correspondiente a cada expediente.
Cronograma de los juicios
Los Sauces: viernes 23 de octubre de 2026, a las 10.
Hotesur: viernes 19 de marzo de 2027.
Modalidad: audiencias presenciales.
Tribunal: Tribunal Oral Federal 5.