Política

Demoraron a Máximo Kirchner por circular en una camioneta con pedido de secuestro en la causa Hotesur

El diputado nacional fue interceptado en en San Luis cuando viajaba rumbo a San Juan para participar de un encuentro del PJ.

DEMORARON A MÁXIMO KIRCHNER. El diputado nacional fue interceptado en Justo Daract cuando viajaba rumbo a San Juan para participar de un encuentro del PJ.
DEMORARON A MÁXIMO KIRCHNER. El diputado nacional fue interceptado en Justo Daract cuando viajaba rumbo a San Juan para participar de un encuentro del PJ. IMAGEN TOMADA DE TN
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Máximo Kirchner fue demorado este miércoles en San Luis mientras manejaba una camioneta que tenía pedido de secuestro de la Justicia Federal por la causa Hotesur.
  • El Anillo Digital alertó a la policía mientras el diputado viajaba a un acto del PJ en San Juan. El vehículo está a su nombre e involucrado en la causa contra su familia.
  • El episodio reactiva la atención pública sobre el avance del expediente Hotesur y expone las medidas cautelares vigentes sobre los bienes patrimoniales de la familia Kirchner.
Resumen generado con IA

El diputado nacional Máximo Kirchner fue demorado este miércoles en la localidad de Justo Daract, en San Luis, cuando circulaba a bordo de una camioneta que tenía un pedido de secuestro emitido por la Justicia Federal en el marco de la causa Hotesur.

El legislador viajaba rumbo a San Juan para asistir a un encuentro del Partido Justicialista (PJ) cuando la Policía provincial interceptó el vehículo.

Según informaron fuentes policiales consultadas por Clarín, el procedimiento se produjo “pasadas las 14 de este miércoles en uno de los ingresos a la ciudad de San Luis”, luego de que se activara una alerta del Anillo Digital Federal por un pedido de secuestro emitido mediante un oficio judicial federal.

La camioneta es una Honda CR-V, un vehículo tipo SUV que había sido reportado en un oficio de la Justicia Federal dentro de la causa que investiga a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por sus actividades vinculadas con la empresa familiar Hotesur.

El vehículo figura “a nombre de Máximo Carlos Kirchner”, quien se encontraba al mando de la camioneta al momento de la detención.

El pedido de secuestro había sido emitido en el marco de esa investigación judicial y fue detectado cuando el vehículo ingresaba a la zona de San Luis, lo que derivó en la demora del diputado nacional.

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