Máximo Kirchner aseguró que Cristina "tiene la voluntad" de ser candidata a presidenta en 2027
La definición del diputado nacional se conoció mientras la ex presidenta busca, a través de organismos de la ONU, que se revise la causa por la que fue condenada y se le restituyan sus derechos políticos y civiles.
Resumen para apurados
- Máximo Kirchner afirmó este lunes en Infobae que Cristina Fernández de Kirchner busca ser candidata presidencial en 2027 para representar a los votantes.
- La definición ocurre mientras la expresidenta recurre a la ONU para anular su inhabilitación judicial, en medio de una visible fragmentación interna en el PJ.
- Kirchner advirtió que el peronismo pierde competitividad sin ella y que su impedimento electoral altera el sistema democrático hacia los comicios futuros.
El diputado nacional Máximo Kirchner (Unión por la Patria - UxP) sostuvo este lunes que Cristina Fernández de Kirchner tiene "la voluntad" de ser candidata a presidenta en las elecciones de 2027.
En diálogo con "Infobae en vivo", el hijo de la ex mandataria afirmó que "desde el día que inició el camino de la ONU (para revertir el fallo judicial que la condena y le impide ser candidata) creo que tiene una voluntad de representar los intereses de argentinos y argentinas, que entienden que ella puede ser nuevamente...".
En ese sentido, el legislador explicó que el esfuerzo de la ex mandataria hoy está concentrado en el plano internacional. Sus abogados acudieron ante organismos de la ONU para que se revise la causa por la que fue condenada y se le restituyan sus derechos políticos y civiles.
"Es una sentencia donde es más alta la accesoria que la principal", añadió en referencia a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Qué dijo Máximo Kirchner sobre una eventual candidatura de Cristina
Consultado sobre si Fernández de Kirchner podría presentarse como candidata por vías alternativas -dado que, según algunos juristas, el fallo solo le prohíbe asumir cargos pero no anula sus derechos electorales-, el legislador no descartó ninguna opción.
“Sin Cristina en la boleta, el peronismo pierde competitividad”, subrayó.
Para Kirchner, la situación actual también afecta la calidad del sistema democrático. “Le hace mal a la democracia argentina que tantos millones de argentinos y argentinas quieran votar a alguien y no puedan hacerlo”, sostuvo, y advirtió que eso “empieza a falsear el sistema democrático”.
La interna del peronismo
En cuanto a la situación interna del Partido Justicialista (PJ), Kirchner reconoció que el peronismo atraviesa una fragmentación visible. Mencionó al kirchnerismo, al kicillofismo y al sector de los gobernadores que votaron, entre otras cosas, el RIGI y la reforma laboral.
Sin embargo, cuestionó a quienes impulsan un perfil más pragmático sin rendir cuentas de sus resultados. “Si un sector del peronismo da quórum para la reforma laboral, en algún lado hay que discutir”, afirmó. Y añadió que, cada vez que se abre ese debate, “pareciera que uno fomenta la división”.
Para el diputado, el problema de fondo es que “el pragmatismo está fuertemente relacionado con el resultado que se busca”.
Además, Kirchner cuestionó que, cuando su espacio intenta ir a internas para dirimir diferencias, los otros sectores no aceptan competir. “Nosotros quisimos ir a internas. Tuvimos vocación de competir”, remarcó.