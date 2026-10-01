El FMI advirtió por el crecimiento de la Argentina y pidió que sus beneficios lleguen a más sectores
La vocera del organismo, Julie Kozack, señaló que las conversaciones con el Gobierno tienen entre sus ejes cómo extender los efectos de la estabilización más allá de la energía, la minería y el agro.
Resumen para apurados
- El FMI pidió en Washington al Gobierno que extienda los beneficios de la estabilización a más sectores económicos, más allá del agro, la minería y la energía.
- La advertencia surge tras concluir la misión técnica en Buenos Aires, mientras recientes indicadores muestran una desaceleración de la actividad económica.
- De aprobarse la tercera revisión técnica, Argentina accederá a un desembolso de U$S 869 millones, clave para sostener las reservas y el programa económico.
En medio de las señales de desaceleración que mostraron distintos indicadores recientes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoció las dificultades que enfrenta la economía argentina y señaló que uno de los principales desafíos de la etapa actual es lograr que el crecimiento de los sectores más dinámicos se extienda al conjunto de la economía.
La directora de Comunicación del organismo, Julie Kozack, sostuvo que existe un “reconocimiento compartido” entre el FMI y las autoridades argentinas sobre la necesidad de fortalecer la resiliencia del país y, al mismo tiempo, conseguir que el crecimiento registrado principalmente en sectores como la energía, la minería y la agricultura se distribuya de manera más amplia.
“Existe un reconocimiento compartido entre el FMI y las autoridades argentinas respecto a dos aspectos del crecimiento. Por un lado, la necesidad de continuar trabajando para fortalecer la resiliencia del país; y, por otro, la importancia de lograr que el crecimiento, que hasta ahora se concentró mayoritariamente en los sectores energético, minero y agrícola, se amplíe y se distribuya de manera más equitativa entre los distintos sectores de la economía y entre los trabajadores”, afirmó Kozack durante una conferencia de prensa en Washington.
El desafío de extender la estabilización
La funcionaria explicó que este punto ocupa un lugar central en las conversaciones que el organismo mantiene con el presidente, Javier Milei, más allá de los aspectos técnicos del programa vigente.
“Gran parte de la atención de las discusiones, más allá de los detalles del programa, se centra realmente en cómo la Argentina puede consolidar los logros de la estabilización alcanzada y extenderlos al conjunto de la economía”, señaló.
Según Kozack, ampliar ese proceso será importante para impulsar una mayor inversión, sostener el crecimiento y favorecer la creación de empleo.
“En última instancia, todo ello es fundamental para generar mejores oportunidades para los argentinos, lo cual constituye, por supuesto, el objetivo final”, sostuvo.
El planteo coincide con una línea que el FMI ya había expuesto durante 2026. En julio, el organismo destacó el potencial de sectores como Vaca Muerta y la minería, pero señaló que la siguiente etapa debía consistir en lograr que esas oportunidades se extendieran al resto de la economía.
La tercera revisión del programa
Las declaraciones de Kozack se conocieron un día después de que el FMI informara la finalización de la misión técnica encabezada por Joyce Wong, que durante más de una semana estuvo en Buenos Aires para avanzar con la tercera revisión del programa acordado con la Argentina.
El organismo informó que las conversaciones con las autoridades continuarán y que brindará más información “a su debido tiempo”. El próximo paso será alcanzar un acuerdo a nivel técnico antes de que la revisión sea elevada al Directorio Ejecutivo del Fondo.
En ese contexto, Kozack señaló que algunos de los datos económicos conocidos durante las últimas semanas serán parte de las conversaciones entre los técnicos del organismo y el Gobierno.
“Las conversaciones prosiguen y continuarán en las próximas semanas, con el objetivo de alcanzar un acuerdo a nivel técnico para la revisión. Por consiguiente, varias de las cuestiones planteadas formarán parte, naturalmente, de las deliberaciones entre el FMI y el equipo técnico, por ejemplo, el posible impacto en los ingresos fiscales”, explicó.
“Son temas que se abordarán en el diálogo entre el equipo técnico y las autoridades”, agregó.
Un desembolso de U$S869 millones en juego
Si la revisión supera las distintas instancias previstas, la Argentina podría acceder a un nuevo desembolso de U$S869 millones. El Gobierno había pagado la semana pasada U$S795 millones al organismo.
La misión técnica se desarrolló, además, en un contexto de mayor tensión en los mercados financieros. El riesgo país cerró septiembre por encima de los 600 puntos básicos, luego de registrar una fuerte suba durante el mes.
Los elogios del FMI a la estabilización
A pesar de las advertencias sobre la necesidad de ampliar el crecimiento, Kozack volvió a destacar los avances que, según el organismo, registró la Argentina en materia de estabilización macroeconómica.
La funcionaria mencionó la reducción de la inflación, la mejora de la posición externa a partir de la acumulación de reservas y la disciplina fiscal como algunos de los principales avances de los últimos años.
El FMI mantiene, de hecho, una proyección de crecimiento de 3,5% para la economía argentina en 2026 y de 4% para 2027. “Todo este proceso de estabilización es fundamental y constituye una base clave para el crecimiento sostenible de Argentina”, sostuvo Kozack.
Las señales de la economía
El planteo del FMI se produce después de la publicación de varios indicadores que mostraron un escenario más heterogéneo para la economía argentina.
Según el Indec, la actividad económica cayó 2,9% en julio respecto de junio, en términos desestacionalizados, aunque la tendencia-ciclo registró una variación positiva de 0,2%. En la comparación interanual, el EMAE mostró una baja de 1,4%.
También se conoció que la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas durante el primer semestre de 2026, mientras que la tasa de desocupación llegó al 7,9% en el segundo trimestre. En paralelo, un informe de JP Morgan proyectó una contracción de la economía durante el tercer trimestre, en un contexto de menor nivel de actividad.