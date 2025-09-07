Cómo liberar espacio en Gmail y tener más almacenamiento sin pagar

Podés descargar tus correos de Gmail a la computadora usando un cliente de escritorio como Outlook de Microsoft o Thunderbird (gratuito). Estos programas, al acceder a tu cuenta, bajan primero los correos más antiguos, que se borran automáticamente de Gmail. Luego, solo tenés que vaciar la papelera para liberar ese espacio de forma definitiva. Aunque la configuración puede parecer un poco compleja, el esfuerzo vale la pena. Primero, tenés que ingresar en el programa tu dirección de correo, usuario y contraseña. Finalmente, en la configuración de Gmail, andá a POP/IMAP, habilitá la opción "POP download" y permití que los correos se eliminen una vez que se complete la descarga.