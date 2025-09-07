Secciones
Cómo liberar espacio en Gmail y tener más almacenamiento sin pagar

Su capacidad de almacenamiento es limitada y se comparte con otras herramientas de Google.

Hace 1 Hs

Gmail, el servicio de correo electrónico gratuito más popular del mundo, tiene un problema de espacio. Su capacidad de almacenamiento es limitada y se comparte con otras herramientas de Google. Por esta razón, a muchos usuarios nunca les alcanza y siempre están buscando maneras de obtener más espacio.

Una cuenta de Google ofrece solo 15 GB de almacenamiento gratuito. Si bien esta cantidad podría ser suficiente para Gmail, también se utiliza para aplicaciones como Google Drive y Google Fotos. Ahora, incluso los archivos de respaldo de WhatsApp se guardan en este mismo espacio.

Aunque Google brinda planes de pago para ampliar la capacidad, existen otras opciones para liberar espacio en correos y archivos. No es necesario pagar para obtener más lugar para tu información. A continuación, te mostramos cuatro formas de conseguirlo.

Podés administrar el almacenamiento de tu cuenta de Google para liberar espacio en Gmail. Primero, entrá a drive.google.com y hacé clic en "Almacenamiento" en la barra lateral izquierda. En la siguiente pantalla, presioná el botón "Libera espacio". El sistema analizará tu cuenta y te guiará para eliminar los archivos más pesados. También podés elegir recuperar espacio de forma selectiva en Gmail, Google Drive o Google Fotos. Si elegís Gmail, verás los correos con archivos adjuntos de gran tamaño para que puedas borrarlos y así ganar capacidad.

2. Borrar correos viejos y revisar la papelera

Una cuenta de Gmail con muchos años de antigüedad puede tener una gran cantidad de correos que ya no son útiles y que, además, contienen archivos adjuntos que ocupan mucho espacio. Para eliminarlos, podés usar el buscador avanzado de Gmail y filtrar por un rango de fechas. No te olvides de vaciar la papelera de Gmail, aunque se borra sola cada 30 días, y de revisar que no haya muchos correos acumulados en la carpeta de spam.

3. Eliminar emails con adjuntos pesados

Gmail cuenta con un buscador avanzado que te permite filtrar los correos que tienen archivos adjuntos y también especificar su peso. Podés probar con un valor alto, como 10 MB, para encontrar fácilmente los mensajes que más espacio ocupan. Tené en cuenta que el tamaño máximo de un archivo adjunto en Gmail es de 25 MB.

4. Descargar a la PC los correos con un cliente de escritorio

Podés descargar tus correos de Gmail a la computadora usando un cliente de escritorio como Outlook de Microsoft o Thunderbird (gratuito). Estos programas, al acceder a tu cuenta, bajan primero los correos más antiguos, que se borran automáticamente de Gmail. Luego, solo tenés que vaciar la papelera para liberar ese espacio de forma definitiva. Aunque la configuración puede parecer un poco compleja, el esfuerzo vale la pena. Primero, tenés que ingresar en el programa tu dirección de correo, usuario y contraseña. Finalmente, en la configuración de Gmail, andá a POP/IMAP, habilitá la opción "POP download" y permití que los correos se eliminen una vez que se complete la descarga.

