Con 13 años se graduó de la Universidad de Nueva York y ya es considerado el profesor más joven del mundo
Suborno Isaac Bari sorprendió desde muy pequeño por su capacidad para las matemáticas. Terminó dos carreras en la Universidad de Nueva York (NYU) con promedio perfecto y ya prepara un doctorado.
Mientras la mayoría de los chicos de su edad cursa la secundaria, Suborno Isaac Bari ya terminó dos carreras universitarias y se prepara para iniciar un doctorado. Su historia comenzó mucho antes: a los dos años resolvía ecuaciones sencillas, a los cuatro dominaba las tablas de multiplicar y a los siete ya daba clases de Física como profesor invitado.
El joven estadounidense, de origen bangladesí nacido el 9 de abril de 2012, obtuvo los títulos de Matemáticas y Física en la Universidad de Nueva York (NYU) con una beca completa y un promedio perfecto. Según informó la institución, no existen registros de un estudiante más joven que haya ingresado a esa universidad.
Sus padres descubrieron que tenía una capacidad fuera de lo común cuando apenas comenzaba a aprender los números. Lo que empezó como un juego en casa terminó llamando la atención de docentes y especialistas, que recomendaron impulsar su formación con programas para alumnos superdotados.
Ese recorrido aceleró toda su etapa escolar. Bari avanzó varios cursos en pocos años y, con apenas 12, se convirtió en el estudiante más joven en graduarse de la escuela secundaria Malverne High School, en Nueva York.
Durante ese proceso también recibió el respaldo de referentes del ámbito educativo. Rebecca Gottesman, directora de consejería escolar del distrito, aseguró que fue "el estudiante más excepcional" que conoció en sus 25 años de carrera.
Su talento trascendió las aulas. En 2016, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, le envió una carta para felicitarlo por sus logros académicos y alentarlo a seguir desarrollando sus capacidades.
Además de cursar materias universitarias desde muy pequeño, Bari comenzó a enseñar en instituciones de India durante la pandemia. A los siete años fue invitado a dictar una clase de Física en la Universidad de Bombay y desde entonces participa regularmente como expositor en distintas universidades asiáticas.
Su desempeño también quedó reflejado en otras evaluaciones. A los 11 años obtuvo 1.500 puntos en el SAT, uno de los exámenes de ingreso universitario más exigentes de Estados Unidos, y completó cursos avanzados mientras todavía era un niño.
Pese a esa trayectoria, su familia cuenta que también atravesó momentos similares a los de cualquier chico. Durante el aislamiento por la pandemia llegó a dejar más de un centenar de tareas escolares pendientes porque prefería jugar videojuegos, una anécdota que sus padres recuerdan para mostrar que, detrás del prodigio, siempre hubo un adolescente.
Ahora, con apenas 14 años, Bari ya mira el próximo desafío: comenzar un doctorado en Matemáticas y seguir una carrera dedicada a la investigación y la docencia, un camino que empezó cuando la mayoría de los niños recién aprendía a sumar.