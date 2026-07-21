En el "Día del Perro", en San Miguel de Tucumán se reforzó la atención veterinaria gratuita con castraciones, vacunación y controles
Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán realizó un operativo de atención veterinaria gratuita en el Parque Avellaneda por el Día del Perro para promover la salud animal.
- A pesar de la llovizna, vecinos asistieron a castraciones y vacunación. El municipio sumó actividades recreativas y mantendrá los móviles en distintos puntos de la ciudad.
- El operativo busca concientizar sobre el cuidado animal en invierno y controlar la población canina, facilitando el acceso gratuito a servicios de salud esenciales.
En el marco del Día del Perro, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán llevó adelante un operativo integral de atención veterinaria gratuita en el parque Avellaneda, donde decenas de vecinos acercaron a sus mascotas para acceder a castraciones, vacunación antirrábica, desparasitación y consultas clínicas.
La directora de Población Animal, Mercedes Dabul, explicó a LA GACETA que el dispositivo forma parte del cronograma habitual de la repartición y continuará funcionando durante la semana. "De lunes a viernes brindamos servicios de cirugías de castración, atención clínica veterinaria, vacunación, desparasitación y control de ectoparásitos", señaló.
A pesar de la llovizna que marcó la jornada, la convocatoria fue positiva. "Los vecinos asistieron a sus turnos de cirugía y, además, nos acompañaron distintas áreas de la Municipalidad con actividades recreativas, juegos y asesoramiento a través de las secretarías de Cultura, Ambiente y Desarrollo Humano", destacó Dabul.
La funcionaria indicó que una de las consultas más frecuentes de los vecinos tiene que ver con los lugares y fechas de atención de los móviles veterinarios. En ese sentido, recordó que la información se actualiza semanalmente en las redes sociales de la Dirección de Población Animal.
Controles cada tres meses y cuidados especiales en invierno
El veterinario Guillermo Rodríguez remarcó la importancia de mantener un seguimiento sanitario permanente de las mascotas. Explicó que la desparasitación debe realizarse cada tres meses y recomendó acudir al veterinario ante cualquier cambio de comportamiento.
"Si notamos que la mascota está más quieta de lo habitual, se lame demasiado o presenta alguna modificación en su conducta, es importante hacer una consulta", indicó.
También hizo hincapié en los cuidados durante la temporada invernal. Según explicó, las razas de pelo corto necesitan una protección adicional frente a las bajas temperaturas.
"Hay perros, como los salchichas, que deberían usar alguna ropita para no sufrir el frío", señaló.
Rodríguez advirtió además que durante esta época del año aumentan las afecciones respiratorias debido a los cambios bruscos de temperatura.
"Al pasar de un ambiente calefaccionado al frío del exterior pueden verse comprometidas las vías respiratorias. Ante la presencia de tos, es recomendable consultar para determinar si se trata de algo pasajero o de una patología", explicó.
Dónde continúan los operativos
Dabul informó que actualmente funcionan dos móviles veterinarios en el parque Avellaneda y que el cronograma continuará en distintos puntos de la ciudad.
Desde este martes también habrá atención simultánea en Villa 9 de Julio, sobre calle José Hernández al 1300, mientras que el SIAM, ubicado en avenida Francisco de Aguirre al 1.500, mantiene de lunes a viernes sus quirófanos fijos para castraciones y atención veterinaria.
Todos los servicios son completamente gratuitos y requieren turno previo para las cirugías.