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Dólar hoy: el oficial operó sin cambios por segunda jornada y el "blue" retrocedió $5

El dólar mayorista volvió a negociarse con una leve baja de $2,50, equivalente al 0,2%, y terminó la jornada en $1.522.

DÓLAR HOY. El oficial operó estable y el blue cayó.
DÓLAR HOY. El oficial operó estable y el "blue" cayó.
Hace 35 Min

Resumen para apurados

  • Este martes en Argentina, el dólar oficial cerró estable a $1.545 y el blue bajó a $1.560 por reacomodamientos de liquidez en una rueda con fuerte volumen.
  • El segmento mayorista operó U$S 846,3 millones y cayó a $1.522, acumulando un alza de $13,50 (0,9%) durante septiembre a falta de una sola jornada para cerrar el mes.
  • El tipo de cambio comercial quedó a $396,07 del límite superior de la banda del BCRA, consolidando una brecha respecto al techo cercana a los máximos de los últimos 17 meses.
Resumen generado con IA

El dólar oficial operó sin cambios este martes y finalizó a $1.545 para la venta en las pantallas del Banco Nación. Según informó el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en las entidades financieras la divisa minorista promedió $1.543,93 para la venta y $1.492,37 para la compra.

En el mercado informal, el dólar "blue" cedió cinco unidades y cerró a $1.560 tras la suba de la jornada anterior. 

El dólar mayorista operó con leve baja

Con un excepcional monto operado de U$S846,3 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista volvió a negociarse con una leve baja de $2,50, equivalente al 0,2%, y terminó la jornada en $1.522.

A falta de solo una rueda operativa en septiembre, el tipo de cambio oficial acumula un incremento de $13,50, equivalente al 0,9%. A la vez, en lo que va de 2026, la divisa comercial registra una suba de $67.

A cuánto quedó el dólar respecto de la banda cambiaria

La autoridad monetaria fijó el techo de su régimen de bandas cambiarias en $1.918,07.

De esta manera, el dólar mayorista quedó a $396,07 de ese límite de flotación. Se trata de una brecha cercana a los máximos registrados en 17 meses: el 22 de septiembre había alcanzado el 26,1%.

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