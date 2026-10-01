Enseñame Tucumán: de 1979 a la era digital, una propuesta que renació

El rescate de este proyecto coincide, además, con un cambio de época para las aulas. El periodista advierte que la enseñanza atraviesa un momento crucial, atravesado por la irrupción de nuevas herramientas como la inteligencia artificial, que obligan a replantear métodos y a preguntarse cómo se aprenderá en los próximos años. En ese escenario, sostiene que los medios de comunicación tienen un rol activo e impostergable: “Deben involucrarse y debatir sobre estos temas, porque nos interpela a todos como sociedad”.