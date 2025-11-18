Oscar honorífico: un reconocimiento a la trayectoria de Tom Cruise

Tom Cruise se sumó a una selecta y particular lista: la de las estrellas del cine que nunca ganaron un Oscar por un trabajo en pantalla pero sí recibieron uno honorífico por sus aportes y logros en la industria. Como antecedentes similares figuran el japonés Toshirô Mifune y los británicos Peter O’Toole (récord con ocho derrotas), Alfred Hitchcock y Charles Chaplin, sin contar a la extensísima nómina de quienes recibieron estatuillas normales y especiales.
El actor de acción fue nominado a cuatro premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, pero nunca ganó. Como protagonista fue postulado por “Nacido el 4 de julio” en 1997 y “Jerry Maguire” en 2000; como actor de reparto por “Magnolia” en 2000 y como productor por “Top Gun: Maverick” este año. En todas esas galas volvió a su casa con las manos vacías.
Pero en la noche del domingo, durante la célebre Cena de los Gobernadores (como se define ese encuentro especial), que abre la temporada de grandes fiestas. Cruise rompió el maleficio en medio de una ovación de pie de la primera plana de Hollywood. Y su agradecimiento fue una síntesis de su forma de ver y sentir la industria, con referencias a varias de sus películas. Quizás, además, haya oficiado de anticipo de lo que se viene, porque ya se menciona una candidatura para los Oscar de 2026 por “Judy”, donde fue dirigido por el mexicano Alejandro González Iñárritu, quien al presentar el galardón aseveró que se celebraba “una vida de trabajo”.
“Escribir un discurso de cuatro minutos para celebrar los 45 años de carrera es lo que en esta ciudad se conoce como una ‘Misión imposible’”, bromeó Cruise -según la síntesis de la agencia AFP-, mientras sonaba la inconfundible banda sonora de esa saga, compuesta por el argentino Lalo Schifrin para la serie televisiva de mediados de los 60 y que recibió un Oscar por su trayectoria en 2018.
“Mi amor por el cine comenzó desde muy joven, me despertó hambre por la aventura, por el conocimiento, por entender a la humanidad, por crear personajes, contar historias, ver el mundo. Me abrió los ojos”, agregó.
“El cine me lleva a recorrer el mundo. Me ayuda a apreciar y respetar las diferencias. También me muestra nuestra humanidad compartida, lo parecidos que somos en tantos, tantos sentidos. Y por eso es importante, por eso me importa. Hacer películas no es lo que hago, es lo que soy”, sostuvo en su mensaje, según reproduce el sitio Unilad, al tiempo que se comprometió a inspirar a las próximas generaciones y a defender las nuevas voces que surjan.
Los motivos
A sus 63 años, Cruise es una de las figuras más taquilleras, con más de 50 películas en su currículo. El Oscar honorífico es entregado habitualmente como reconocimiento al “compromiso inquebrantable con la comunidad cinematográfica”, al “apoyo fundamental a la experiencia cinematográfica en salas de cine” y a “trayectoria profesional inigualable”. Los otros premiados en la ceremonia fueron la cantante Dolly Parton, la coreógrafa Debbie Allen y el productor Wynn Thomas.
En su caso, además, se lo mencionó por su capacidad para evolucionar, innovar y mantener vigente la pasión por la experiencia colectiva que ofrece el cine en las salas; su papel clave para reactivar la taquilla tras la pandemia y su constante apoyo a los dobles de riesgo, ya que es conocido por realizar sus temerarias escenas sin recurrir a ellos.
Bajo una copiosa lluvia en Los Ángeles, entre muchos otros asistieron al Salón Dolby los directores Ryan Coogler y Steven Spielberg; los actores y actrices Jacob Elordi, Wagner Morua, Elle Fanning, Renate Reinsve, Ariana Grande, Cynthia Erivo, Jonathan Bailey, Colin Farrell, Emilio Estévez, Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro. También concurrió Dolores Fonzi, directora y protagonista de “Belén”, la candidata argentina en el rubro mejor película internacional sobre el caso de la joven tucumana condenada (y luego absuelta) por un aborto espontáneo.
Espacio Incaa: proyectan el filme argentino “Las corrientes”
En la cima de su carrera, Lina, una diseñadora de moda argentina de 34 años, se deja llevar por un impulso repentino tras una entrega de premios en Suiza y arroja su estatuilla a la basura mientras ella se tira al río, de donde es rescatada por la Policía. De regreso a Buenos Aires, no dice nada a su familia (su esposo y su pequeña hija) y a su entorno, pero algo ha cambiado en ella; algo que, silencioso e invisible, desentraña sutilmente un pasado que creía haber dejado atrás, marcada por un vacío existencial.
Este es el argumento de “Las corrientes”, la película escrita y dirigida por Milagros Mumenthaler y protagonizada por Isabel Aimé González Sola y Esteban Bigliardi. Es el tercer largometraje de una realizadora argentina que se caracteriza por indagar el universo femenino mediante personajes introspectivos y con un cuidado manejo de los climas y los colores. El filme se proyectará esta tarde a las 18 en el Espacio Incaa de la sala Orestes Caviglia del Ente Cultural (San Martín 251).
Sociedad Sirio Libanesa: se verá “Thief”, protagonizada por James Caan
Frank es un ladrón de joyas experto en el negocio de diamantes. Sin embargo, tras haber pasado algunos años en la cárcel, llega a la conclusión de que lo que realmente desea es abandonar su peligrosa profesión y tener una agradable vida familiar. Pero antes tendrá que resolver ciertos problemas. Para acelerar el proceso, interviene en un gran negocio en el que participa un gánster muy poderoso.
“Thief” es la película estadounidense que combina los géneros de suspenso, los atracos y el neo-noir, escrita y dirigida en 1981 por Michael Mann en la que sería su debut como realizador, y protagonizada por James Caan y Tuesday Weld, que fue candidata a la Palma de Oro en Cannes. El guión está basado en la novela “The Home Invaders: Confessions of a Cat Burglar”, de John Seybold, un experto ladrón de joyas en su vida real. Con entrada libre y gratuita, se la verá a las 20 en la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575), en el ciclo organizado por Zap Cine.