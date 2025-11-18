Oscar honorífico: un reconocimiento a la trayectoria de Tom Cruise

Pero en la noche del domingo, durante la célebre Cena de los Gobernadores (como se define ese encuentro especial), que abre la temporada de grandes fiestas. Cruise rompió el maleficio en medio de una ovación de pie de la primera plana de Hollywood. Y su agradecimiento fue una síntesis de su forma de ver y sentir la industria, con referencias a varias de sus películas. Quizás, además, haya oficiado de anticipo de lo que se viene, porque ya se menciona una candidatura para los Oscar de 2026 por “Judy”, donde fue dirigido por el mexicano Alejandro González Iñárritu, quien al presentar el galardón aseveró que se celebraba “una vida de trabajo”.