Se consolidan las exportaciones de la Industria del Conocimiento

Los servicios basados en el conocimiento (SBC) son aquellos que generan valor comercial principalmente a través de saberes técnicos e intelectuales. Incluyen áreas como la informática, la contabilidad, la arquitectura, la ingeniería, los servicios jurídicos, las consultorías empresariales, la investigación y desarrollo, los servicios audiovisuales, la publicidad y los estudios de mercado, define Argendata. En contraste, los SBC no abarcan servicios que requieren menos intensidad en conocimientos técnicos especializados, como el comercio, el transporte, la gastronomía, el trabajo doméstico o los servicios personales. Asimismo, excluyen servicios como la salud y la educación, que aunque dependen de conocimientos especializados, se enfocan primordialmente en el bienestar humano y el desarrollo de habilidades, más que en la generación directa de valor comercial. Finalmente, por definición, los SBC no incluyen actividades relacionadas con la fabricación de bienes, tales como el agro, la energía, la minería, la industria o la construcción.