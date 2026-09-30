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Se consolidan las exportaciones de la Industria del Conocimiento

Durante el primer semestre, los servicios basados en Conocimiento registraron un alza del 10,2%

Los servicios basados en Conocimiento están en el top five de las exportaciones argentinas.
Los servicios basados en Conocimiento están en el "top five" de las exportaciones argentinas.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Las exportaciones argentinas de servicios basados en el conocimiento alcanzaron un récord de U$S 10.493 millones en el primer semestre tras crecer 10,2%, informó el Indec.
  • El avance fue impulsado por los servicios empresariales, que aportaron U$S 6.702 millones, y el sector informático, consolidando a la industria en el podio exportador nacional.
  • El sector ya representa el 9% de las ventas externas del país, aunque Argencon advirtió que el desafío será ganar escala ante la creciente competencia en el mercado global.
Resumen generado con IA

La venta de servicios basados en Conocimiento (SBC) al exterior registró un récord histórico. Durante el primer semestre del año, las exportaciones argentinas de ese rubro alcanzaron los U$S 10.493 millones anualizados, lo que representa un crecimiento del 10,2% interanual. Los datos surgen del informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), referido al Balance de Pagos correspondiente al segundo trimestre de este 2026, elaborado con información del Banco Central.

¿Cuáles fueron los principales componentes? Argencon, la entidad que agrupa a las principales empresas de la economía del conocimiento en Argentina, promoviendo el desarrollo del sector y su inserción en los mercados internacionales, ha descripto los siguientes:

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Servicios empresariales. Mantienen su liderazgo como el principal motor del sector, al explicar el 64% del total comercializado con U$S 6.702 millones (+9,7% interanual.). Aunque los servicios jurídicos, contables y de administración siguen al frente en esta categoría, su avance fue moderado (+0,5%). El mayor dinamismo provino de arquitectura, ingeniería y otros servicios técnicos y empresariales.

Servicios de informática. Sumaron U$S 2.967 millones, con una sólida expansión del 10,6% interanual. Esta categoría comprende actividades vinculadas al desarrollo y programación de software y sistemas, licencias de uso, soporte técnico y procesamiento y almacenamiento de datos

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“El récord es una señal positiva, pero lo más importante es entender qué hay detrás de ese número. Hay empresas argentinas que lograron insertarse en mercados muy competitivos y sostener esa presencia durante años. Además, hay una demanda concreta por servicios y capacidades desarrolladas en el país. El desafío ahora es generar las condiciones para que este crecimiento gane escala y nos permita ampliar nuestra participación en un mercado internacional que seguirá expandiéndose y en donde aparecen nuevos competidores que ganan terreno a gran velocidad”, sostuvo Sebastián Mocorrea, presidente de Argencon.

Gracias a estos resultados, los SBC representan el 9% de las ventas externas totales de Argentina. Como complejo exportador, el sector se posiciona justo por detrás del oleaginoso-cerealero (34%) y del petrolero/petroquímico (12,9%), compartiendo el podio con el minero (9,1%).

Los servicios basados en el conocimiento (SBC) son aquellos que generan valor comercial principalmente a través de saberes técnicos e intelectuales. Incluyen áreas como la informática, la contabilidad, la arquitectura, la ingeniería, los servicios jurídicos, las consultorías empresariales, la investigación y desarrollo, los servicios audiovisuales, la publicidad y los estudios de mercado, define Argendata. En contraste, los SBC no abarcan servicios que requieren menos intensidad en conocimientos técnicos especializados, como el comercio, el transporte, la gastronomía, el trabajo doméstico o los servicios personales. Asimismo, excluyen servicios como la salud y la educación, que aunque dependen de conocimientos especializados, se enfocan primordialmente en el bienestar humano y el desarrollo de habilidades, más que en la generación directa de valor comercial. Finalmente, por definición, los SBC no incluyen actividades relacionadas con la fabricación de bienes, tales como el agro, la energía, la minería, la industria o la construcción.

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