El cofundador y Ceo de Globant llega a Tucumán como figura estelar del Foro Económico del NOA 2026
El Foro Económico del NOA (Fenoa) 2026 empieza a definir su cartel de figuras nacionales. El presidente de la Fundación Federalismo y Libertad, José Guillermo Godoy, confirmó a LA GACETA que el Ceo y cofundador de Globant, Martín Migoya, será el principal expositor del encuentro que se realizará el 19 de marzo en Tucumán.
“Estamos a un mes del Foro Económico del NOA. Normalmente es nuestra actividad más importante del primer semestre”, señaló Godoy, quien explicó que el objetivo es reunir al sector privado local para analizar la agenda económica, el escenario político y el impacto de esas variables en la actividad empresarial.
El dirigente destacó que el foro suele convocar a referentes de peso del país y de la región. “Han participado desde Carlos Pagni hasta expresidentes y ministros. El año pasado estuvo Federico Sturzenegger, en otra edición el ministro Guillermo Franco, el gobernador Osvaldo Jaldo, e incluso expresidentes latinoamericanos como Álvaro Uribe”, recordó.
El rol empresario y “la hora de las provincias”
Sobre la presencia de Migoya, Godoy aclaró la relevancia del ejecutivo en el mundo empresarial y tecnológico. “Es un peso pesado dentro de la industria tecnológica y del empresariado argentino. No tengo antecedentes de él disertando en Tucumán, pero su empresa está instalada en la provincia y Tucumán tiene un enorme potencial en la industria del conocimiento”, afirmó.
Para el titular de la fundación, la participación del CEO de Globant se vincula directamente con uno de los ejes centrales del foro: el papel de los empresarios en el actual proceso de transformación económica. “Así como lo está haciendo Marcos Galperin, Migoya es un referente empresario que acompaña el proceso de reformas y modernización que impulsa el Gobierno nacional”, sostuvo.
En ese marco, Godoy remarcó que el lema elegido para esta edición vuelve a ser “la hora de las provincias”. “Son las provincias las que tienen que modernizarse, hacer reformas en el Estado, simplificar el sistema tributario. El foro es un espacio para discutir todo eso”, planteó.
Paneles, política y azúcar
Además de Migoya, el FENO A contará con figuras políticas y consultores de alcance nacional. Godoy confirmó la presencia de Patricia Bullrich, de Lisandro Catalán y del consultor Jorge Jacobe. También indicó que se cursaron invitaciones al gobernador Jaldo y a otros mandatarios provinciales, cuyas confirmaciones podrían conocerse en los próximos días.
El encuentro comenzará el 19 de marzo a las 15 y se estructurará en mesas paneles temáticas. Una de ellas estará dedicada a la actividad azucarera, con la participación de referentes del sector.
“Existe un prejuicio, sobre todo a nivel nacional, de que la industria azucarera es atrasada o está protegida. Queremos mostrar que también hay innovación, empresarios jóvenes y esfuerzos por competir en estándares internacionales. Mostrar ese otro Tucumán”, explicó Godoy.
En ese sentido, señaló que, si bien el clúster del limón suele ser presentado como el ejemplo de integración al comercio internacional, la producción azucarera también atraviesa procesos de modernización que merecen visibilidad.
Entradas y becas
Las entradas para el foro pueden adquirirse a través del sitio oficial del evento y de la Fundación Federalismo y Libertad. Además, como en ediciones anteriores, se otorgarán becas para estudiantes.
“Siempre fuimos muy generosos con la entrega de becas. Queremos que aquellos estudiantes que demuestren que el programa les será útil puedan participar”, aseguró Godoy.
De cara a las próximas semanas, el presidente de la fundación anticipó que continuarán las confirmaciones. “Hasta la misma semana del foro seguimos sumando nombres. Son agendas muy complejas, pero vamos a anunciar figuras del mismo nivel o incluso más importantes”, adelantó.