Financiamiento universitario: el gobierno de Milei apeló la intimación judicial que le dio cinco días para cumplir con la ley

La resolución fue dictada el 22 de septiembre y sostuvo que “no existe cumplimiento total” de la cautelar, que se encuentra firme. La medida obliga al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) a aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, referidos a la actualización de los salarios de docentes y no docentes universitarios y a la recomposición de los programas de becas estudiantiles.