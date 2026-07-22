Jimena Barón atacó a los artistas que critican al país: "Bien que cuando necesitan buen público, nos eligen"

Resumen para apurados
- Jimena Barón criticó en redes sociales a artistas internacionales que atacaron a Argentina tras perder el Mundial 2026, cuestionando su hipocresía al usarnos de público.
- El descargo ocurrió tras la derrota argentina en la final del Mundial frente a España, luego de que artistas como Rosalía realizaran comentarios controversiales en redes.
- El descargo busca unir a la población ante el rechazo exterior y marca una creciente tensión entre el público argentino y las futuras giras de músicos extranjeros.
La derrota de la Selección argentina en la final del Mundial 2026 frente a España no solo dejó un golpe deportivo. En las redes sociales también se multiplicaron los comentarios contra el país, una tendencia que fue creciendo a medida que avanzaba el torneo y que incluyó a hinchas, medios internacionales y figuras públicas.
En ese contexto, Jimena Barón decidió romper el silencio y defender a la Argentina con un extenso mensaje publicado en sus redes sociales. Además, cuestionó a los artistas internacionales que criticaron al país, pese a que luego lo eligen como una de las principales plazas para presentar sus espectáculos.
La actriz y cantante vivió el Mundial desde las tribunas. Durante el torneo viajó por distintas ciudades de Estados Unidos, como Kansas, Dallas, Atlanta y Nueva Jersey, para seguir de cerca cada presentación del equipo dirigido por Lionel Scaloni. También estuvo presente en el MetLife Stadium el 19 de julio, cuando Argentina cayó ante España en la final.
Ya de regreso en el país, intentó dejar atrás la tristeza por la derrota, aunque las críticas que circulaban en redes sociales terminaron impulsándola a expresar su postura.
"Intentaré distraerme y que se me pase la tristeza que claramente no tiene nada que ver con no haber salido campeones otra vez. Mirá si nos van a deber algo los pibes de la Selección que nos alegran el corazón hace tanto tiempo", escribió.
Una defensa del país
A partir de allí, el mensaje dejó de centrarse en el fútbol para convertirse en una reivindicación de la Argentina. Incluso citó el Preámbulo de la Constitución Nacional para responder a quienes cuestionaban al país.
"Argentina es un país en el que en su misma constitución dice: 'asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros... y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino'", expresó.
Luego destacó distintos aspectos que, a su entender, definen la identidad argentina. "Argentina no solo recibe, Argentina abraza. A todo el mundo, desde siempre. Argentina comparte salud y educación. Argentina se levanta de lo que sea, con humor, con amor y siempre con solidaridad. Argentina tierra del Diego, Messi, el Papa Francisco y Favaloro", señaló.
Y sintetizó esa idea con una frase que rápidamente comenzó a viralizarse: "A Argentina le sobra siempre aunque siempre le falte".
Críticas a la ola "anti Argentina"
En otra parte de su publicación, Barón cuestionó especialmente los comentarios que surgieron desde otros países de América Latina durante el Mundial.
"Todo lo que se está diciendo de este país es una vergüenza, sobre todo de nuestros compañeros latinoamericanos", afirmó.
Sin embargo, sostuvo que ese tipo de ataques no hará más que fortalecer a los argentinos. "Nosotros nos vamos a levantar, como siempre, porque estamos acostumbrados. Porque se burlan de lo mismo que nos hizo resilientes. Por eso no nos puede parar nada ni nadie. Además somos el país más pasional y orgulloso de su bandera del mundo. Indiscutiblemente también somos la mejor hinchada del planeta", escribió.
El mensaje a los artistas internacionales
Uno de los pasajes más comentados del descargo fue el dirigido a los artistas extranjeros que criticaron a la Argentina durante el Mundial, pese a que suelen incluir al país en sus giras y presentaciones.
"Bien que cuando necesitan que sus discos y videos se oigan y vean con buen público, eligen Argentina", lanzó.
La frase cobró especial repercusión porque llegó días después de la polémica protagonizada por Rosalía, quien tiene shows programados en el Movistar Arena y debió pedir disculpas tras un episodio vinculado con comentarios sobre la Argentina en medio del Mundial.
Para cerrar su publicación, Barón dejó un mensaje de unidad y orgullo nacional. "Esto, lejos de rompernos, nos une mucho más entre nosotros, que jamás nos vamos a olvidar de esta ola de odio tan injusta y desagradable. Te amo Argentina, tierra preciosa, tierra de buena gente. Nunca dudes del corazón de un argentino", concluyó.