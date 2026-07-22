Jimena Barón atacó a los artistas que critican al país: "Bien que cuando necesitan buen público, nos eligen"

Sin embargo, sostuvo que ese tipo de ataques no hará más que fortalecer a los argentinos. "Nosotros nos vamos a levantar, como siempre, porque estamos acostumbrados. Porque se burlan de lo mismo que nos hizo resilientes. Por eso no nos puede parar nada ni nadie. Además somos el país más pasional y orgulloso de su bandera del mundo. Indiscutiblemente también somos la mejor hinchada del planeta", escribió.