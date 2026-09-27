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Jimena Barón le dedicó un emotivo mensaje a su hijo en medio de la preocupación por Daniel Osvaldo

La actriz publicó la carta en sus redes sociales para celebrar un momento especial en la vida del adolescente de 13 años.

El emotivo mensaje de Jimena Barón a Momo en medio de la preocupación por Daniel Osvaldo
El emotivo mensaje de Jimena Barón a Momo en medio de la preocupación por Daniel Osvaldo El Trece TV
Por Mercedes Mosca Hace 34 Min

Resumen para apurados

  • Jimena Barón publicó en Instagram un emotivo mensaje dedicado a su hijo Momo por finalizar la escuela primaria, celebrando su crecimiento personal.
  • El posteo se dio mientras el padre del menor, el exfutbolista Daniel Osvaldo, permanece internado en terapia intensiva a causa de un derrame pleural.
  • La actriz destacó el inicio de la secundaria y la creciente autonomía de su hijo, mientras el entorno familiar sigue atento a la salud del exdelantero.
Resumen generado con IA

Mientras crece la preocupación por el estado de salud de Daniel Osvaldo, quien permanece internado en terapia intensiva tras sufrir un derrame pleural, Jimena Barón compartió un emotivo mensaje dedicado a su hijo Momo, fruto de su relación con el exfutbolista.

Daniel Osvaldo internado: el problema de salud que lo llevó a terapia intensiva

Daniel Osvaldo internado: el problema de salud que lo llevó a terapia intensiva

La actriz publicó la carta en sus redes sociales para celebrar un momento especial en la vida del adolescente de 13 años: el cierre de su etapa en la escuela primaria y el comienzo de una nueva etapa.

El emotivo mensaje de Jimena Barón para Momo

El jueves 24 de septiembre, alrededor de las 23, Barón utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir varias fotografías de Momo y acompañarlas con una extensa reflexión sobre su crecimiento. “¡Qué año! Llega el final de una etapa tan importante, tan linda, tan emocionante”, escribió la actriz al comenzar su mensaje.

En la publicación, Barón repasó algunas de las experiencias que atravesó su hijo durante este período escolar y las celebraciones que todavía tiene por delante, entre ellas el baile de séptimo grado, el viaje de egresados, una fiesta familiar y la tradicional tirada de papelitos antes de comenzar la secundaria.

La actriz también se detuvo en los cambios que observa en Momo a medida que crece. Lo describió como un adolescente “inteligente, rápido, gracioso, empático y pillo” y destacó algunos de sus rasgos y gustos actuales.

“Una parte egoísta de mi corazón sufre un poco”

Uno de los momentos más emotivos del mensaje llegó cuando Barón habló sobre la independencia que comienza a adquirir su hijo. Entre otras cosas, contó que ya empieza a hacer actividades solo, como viajar en colectivo, y que algunas de las cosas que antes compartían dejaron de interesarle.

“Una parte egoísta de mi corazón sufre un poco viéndote despegar”, reconoció. Sin embargo, la actriz también expresó el orgullo que siente al verlo crecer y comenzar a construir su propio camino. “Me infla el pecho como nada en mi vida verte volar, seguro, confiado, fachero”, escribió.

Barón recordó además los 13 años que lleva junto a su hijo y valoró especialmente el vínculo que construyeron durante ese tiempo.

El recuerdo de los primeros años junto a su hijo

Hacia el final de la carta, Jimena Barón recordó los comienzos de la crianza de Momo y aseguró que atravesaron juntos diferentes desafíos. “Hicimos un gran trabajo, hijo. Bastante solos al principio, sin tener mucha idea la verdad, pero el amor fue más que suficiente”, expresó.

Finalmente, la actriz agradeció a Momo por haberla acompañado en su experiencia como madre y reafirmó el lugar que ocupará en su vida. “Gracias por enseñarme a ser mamá. Gracias por ser mi primer equipo por siempre. Siempre voy a ser tu pista de aterrizaje, ya te lo dije… ¡Vos volá!”, concluyó Barón, quien definió a su hijo como “mi primer amor por siempre” y “mi campeón toda la vida”.

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