Jimena Barón le dedicó un emotivo mensaje a su hijo en medio de la preocupación por Daniel Osvaldo

Finalmente, la actriz agradeció a Momo por haberla acompañado en su experiencia como madre y reafirmó el lugar que ocupará en su vida. “Gracias por enseñarme a ser mamá. Gracias por ser mi primer equipo por siempre. Siempre voy a ser tu pista de aterrizaje, ya te lo dije… ¡Vos volá!”, concluyó Barón, quien definió a su hijo como “mi primer amor por siempre” y “mi campeón toda la vida”.