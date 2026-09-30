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Jorge Martínez denunció que sufrió dos estafas virtuales y perdió los ahorros de toda su vida: “Me sacaron todo”

El actor relató que fue engañado mediante falsas plataformas de compras e inversiones que utilizaron su confianza para acceder a sus cuentas bancarias. Los delincuentes solicitaron préstamos a su nombre y le quitaron el dinero que había guardado durante años.

Jorge Martínez denunció que sufrió dos estafas virtuales y perdió los ahorros de toda su vida: “Me sacaron todo”
Jorge Martínez denunció que sufrió dos estafas virtuales y perdió los ahorros de toda su vida: “Me sacaron todo”
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El actor Jorge Martínez denunció recientemente en Argentina que perdió todos sus ahorros tras ser víctima de dos estafas virtuales en plataformas falsas.
  • Los delincuentes simularon premios comerciales e inversiones con IA para que la víctima entregara sus claves bancarias, con las que vaciaron sus cuentas en pesos y dólares.
  • El caso expone los crecientes riesgos del fraude digital y la imposibilidad de reclamos bancarios al ceder claves, alertando sobre la seguridad de datos financieros.
Resumen generado con IA

Jorge Martínez contó que fue víctima de dos estafas virtuales que le hicieron perder los ahorros de toda su vida. El actor relató que los engaños ocurrieron con pocos días de diferencia y que los delincuentes utilizaron falsas plataformas de compras e inversiones para obtener sus datos bancarios y retirar el dinero de sus cuentas.

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En diálogo con Lape Club Social, el programa conducido por Sergio Lapegüe, Martínez explicó cómo comenzó una de las maniobras, que tuvo como punto de partida una compra por internet. Después de recibir los productos, una persona se comunicó con él para informarle que había sido elegido como “cliente de la semana” y que recibiría un depósito de $500.000.

Convencido de que se trataba de una gestión legítima, el actor proporcionó información de su cuenta bancaria. Sin embargo, horas más tarde recibió un llamado de un representante de su banco que le consultó si había solicitado dos préstamos, uno por $1.700.000 y otro por aproximadamente $863.000.

“Le dije que no había pedido nada. A los diez minutos me llamaron y me dijeron que ya habían parado los dos créditos”, recordó.

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Aunque las operaciones crediticias pudieron ser canceladas, los delincuentes lograron retirar el dinero que Martínez tenía depositado. “Me sacaron los ahorros”, lamentó durante la entrevista.

Cómo fueron las dos estafas virtuales que sufrió Jorge Martínez

El actor explicó que los estafadores se hicieron pasar por representantes de una plataforma internacional de compras. No obstante, evitó responsabilizar directamente a la empresa, ya que sospecha que los delincuentes pudieron haber utilizado su nombre y su imagen sin autorización.

“No quiero involucrarlos porque quizás no tienen nada que ver. A lo mejor sacaron el logo y lo pusieron en una página”, aclaró.

Según su testimonio, la maniobra resultó convincente porque quienes lo contactaban manejaban información precisa, se presentaban como asesores bancarios y utilizaban números telefónicos de otros países.

Martínez también contó que recibió información sobre una presunta titular de una cuenta radicada en Córdoba, aunque los datos no permitieron establecer un domicilio concreto. “Tengo el nombre, el DNI y la acreditación, pero la dirección figura en una villa de Córdoba, sin calle ni número”, señaló.

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La segunda estafa estuvo vinculada con una supuesta plataforma de inversiones que utilizaba videos falsos creados con inteligencia artificial y referencias a Lionel Messi para atraer a potenciales inversores.

En esa oportunidad, le ofrecieron ingresar a un sistema que prometía ganancias en dólares a cambio de un depósito inicial de $149.600.

Después de realizar el pago, comenzó a recibir mensajes con supuestas acreditaciones de dinero. Primero le informaron que tenía más de USD 1.200 disponibles y, posteriormente, que sus ganancias habían aumentado hasta alcanzar los USD 19.000.

Para retirar esos fondos, le exigieron realizar trámites vinculados al comercio exterior y actualizar sus datos bancarios. Fue entonces cuando, según relató, los estafadores cambiaron sus credenciales de acceso y retiraron el dinero que todavía conservaba.

“Me dijeron que había una suma de 19 mil dólares. Después me cambiaron el número de cuenta, la clave y me retiraron lo último que tenía, que eran USD 1.400”, detalló.

“Era para una operación de los dientes”: el destino de los ahorros que perdió

Durante la entrevista, Jorge Martínez reconoció que había proporcionado su usuario y contraseña de las plataformas bancarias, una circunstancia que, según le explicaron en la entidad financiera, dificulta la posibilidad de realizar un reclamo formal.

“Yo di usuario y clave. Por eso no puedo hacer absolutamente nada”, expresó con resignación.

El actor también reveló que el dinero perdido era el resultado de años de esfuerzo y que tenía un destino concreto: una intervención odontológica que necesitaba realizarse.

“Era para una operación de los dientes que me tenía que hacer. Fui guardando pesos y dólares, y el mes pasado me sacaron todo”, contó.

Martínez aseguró que conserva información sobre las operaciones, incluidos nombres de supuestos asesores, alias bancarios y comprobantes de las transferencias.

El actor decidió hacer público lo ocurrido para advertir sobre los riesgos de compartir claves, usuarios y códigos de validación con personas que se contactan por teléfono o internet, incluso cuando aparentan representar a entidades reconocidas.

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