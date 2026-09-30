Jorge Martínez denunció que sufrió dos estafas virtuales y perdió los ahorros de toda su vida: “Me sacaron todo”

En diálogo con Lape Club Social, el programa conducido por Sergio Lapegüe, Martínez explicó cómo comenzó una de las maniobras, que tuvo como punto de partida una compra por internet. Después de recibir los productos, una persona se comunicó con él para informarle que había sido elegido como “cliente de la semana” y que recibiría un depósito de $500.000.