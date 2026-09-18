La mora bancaria de las familias llegó al 12,9% y marcó un nuevo récord en más de 20 años

Para Econviews, el punto de inflexión se produjo con el aumento de las tasas de interés desde junio de 2025. “El shock no originó la morosidad, pero la aceleró, porque encontró a las familias con más carga de cuotas y menos ingresos, y a las empresas teniendo que renovar préstamos de corto plazo a tasas ridículamente altas”, afirmó la consultora.