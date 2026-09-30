Casi 20 proyectos tucumanos se presentarán en la Feria Nacional de Ciencias

Los proyectos ganadores

Los proyectos ganadores fueron, en el Eje Matemático, Del taller a la vida: ¿alcanzan los números para vivir de la carpintería y la herrería?, de la Escuela de Oficios Gral. Belgrano, Subsede Las Moritas, Educación en Contextos de Encierro; Del papel al pixel, de la Escuela Normal Superior Tte. Gral. Julio A. Roca, Nivel Inicial; y Lámpara ecológica por ionización, de la Escuela Secundaria de Nueva Esperanza, Nivel Secundario. En el Eje Artístico, fueron reconocidos Luz, cámara, tradición, del ENI Fray Cayetano Rodríguez, Nivel Inicial; Arte a tu medida, de la Escuela N.º 172 Paula Albarracín de Sarmiento, Nivel Primario; y Corazón Congelado, de la Escuela Secundaria Eva Perón, Nivel Secundario. En el Eje Científico, los ganadores fueron Tamborcito, Pedro rumbo a Tacuarí, de la Escuela Tambor de Tacuarí, Nivel Primario; Moya Blue Wine, de la Secundaria Sargento Moya, Nivel Secundario; y Mamá Killa, de la Escuela N.º 28, Nivel Primario - Educación Intercultural Bilingüe (EIB). En el Eje Tecnológico, fueron seleccionados La superecocleta del Jardín Manantiales Sur Oeste, del ENI Manantiales Sur Oeste, Nivel Inicial; Maderplast, de la Escuela Especial Elena A. Keller, Educación Especial; Chatbot escolar, del CEJA Aguilares, Educación de Jóvenes y Adultos; Ecovalle: Solución nutritiva para cultivo hidropónico, de la Escuela Agrotécnica Prof. Miguel Torres, Educación Técnico Profesional (ETP); e Industrial Trainer HMI V3.0, de la Escuela Técnica Ing. Antonio Correa, Educación Técnico Profesional (ETP).



