Casi 20 proyectos tucumanos se presentarán en la Feria Nacional de Ciencias

El talento, la curiosidad y la innovación que se respiran en las aulas de Tucumán vuelven a trascender las fronteras provinciales. En el marco de la Feria de Ciencias, Artes y Tecnología 2026, una delegación tucumana integrada por 27 estudiantes y sus docentes defenderá un total de 19 proyectos seleccionados en las instancias nacionales que se desarrollarán en distintas sedes del país.
Los proyectos fueron seleccionados luego de un proceso que comenzó con 25.000 trabajos en la instancia escolar, continuó con 1.800 proyectos en la instancia zonal y llegó a 170 propuestas evaluadas en la etapa provincial. Las iniciativas abordan problemáticas reales y soluciones creativas desarrolladas bajo el enfoque integrado Steam que incluyen varias disciplinas como Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas.
Las propuestas ganadoras pertenecen a distintos niveles y modalidades, como Educación Inicial, Primaria y Secundaria, Educación Superior, Educación Especial, Educación Técnico Profesional, Educación de Jóvenes y Adultos, Educación en Contextos de Encierro y Educación Rural.
Entre las iniciativas seleccionadas se destacan, por ejemplo, la “Ecocleta”, presentada por los pequeños Solana Fischer y Patricio Benedetti, alumnos de sala de 5 años de la ENI Manantiales Sur Oeste. Con la guía de la docente Noelia Carolina Galarza, los estudiantes diseñaron una bicicleta adaptada para accionar una bomba de agua y regar la huerta de su jardín, un prototipo que cautivó al jurado provincial y que competirá a nivel federal.
Otros de los trabajos premiados son: “Del taller a la vida: ¿alcanzan los números para vivir de la carpintería y la herrería?”, presentado por la Escuela de Oficios General Belgrano, subsede Las Moritas; “Del papel al pixel”, de la Escuela Normal Superior Julio A. Roca, “Mamá Killa”, de la Escuela Nº 28, en Educación Intercultural Bilingüe; e “Industrial Trainer HMI V3.O”, de la Escuela Técnica Antonio Correa.
También se destacaron los proyectos “Mito o Matemática”, del IES Aguilares; Sabores del Algarrobo, de la Escuela Nº 213 Cacique Martín Iquin; y Hackeando las Tembladeras, de la Escuela SRTIC, sede anexa Las Cañadas.
Los seleccionados representarán a la provincia en las distintas fases del certamen nacional, de acuerdo a los siguientes ejes: Matemática, en la provincia de San Luis, del 6 al 10 de octubre; Artística, en Jujuy, del 20 al 24 de octubre y Científico y Tecnológico, en Córdoba, del 23 al 27 de noviembre.
Además de su participación en la Feria de Ciencias, la delegación tucumana sumará representación en otras instancias de prestigio, como las Olimpíadas Internacionales Atacalar (donde viajarán 27 estudiantes con 19 trabajos a Córdoba) y la Copa Robótica Educabot, con dos equipos ganadores que viajarán a la final nacional en Neuquén.
Los proyectos ganadores
Los proyectos ganadores fueron, en el Eje Matemático, Del taller a la vida: ¿alcanzan los números para vivir de la carpintería y la herrería?, de la Escuela de Oficios Gral. Belgrano, Subsede Las Moritas, Educación en Contextos de Encierro; Del papel al pixel, de la Escuela Normal Superior Tte. Gral. Julio A. Roca, Nivel Inicial; y Lámpara ecológica por ionización, de la Escuela Secundaria de Nueva Esperanza, Nivel Secundario. En el Eje Artístico, fueron reconocidos Luz, cámara, tradición, del ENI Fray Cayetano Rodríguez, Nivel Inicial; Arte a tu medida, de la Escuela N.º 172 Paula Albarracín de Sarmiento, Nivel Primario; y Corazón Congelado, de la Escuela Secundaria Eva Perón, Nivel Secundario. En el Eje Científico, los ganadores fueron Tamborcito, Pedro rumbo a Tacuarí, de la Escuela Tambor de Tacuarí, Nivel Primario; Moya Blue Wine, de la Secundaria Sargento Moya, Nivel Secundario; y Mamá Killa, de la Escuela N.º 28, Nivel Primario - Educación Intercultural Bilingüe (EIB). En el Eje Tecnológico, fueron seleccionados La superecocleta del Jardín Manantiales Sur Oeste, del ENI Manantiales Sur Oeste, Nivel Inicial; Maderplast, de la Escuela Especial Elena A. Keller, Educación Especial; Chatbot escolar, del CEJA Aguilares, Educación de Jóvenes y Adultos; Ecovalle: Solución nutritiva para cultivo hidropónico, de la Escuela Agrotécnica Prof. Miguel Torres, Educación Técnico Profesional (ETP); e Industrial Trainer HMI V3.0, de la Escuela Técnica Ing. Antonio Correa, Educación Técnico Profesional (ETP).