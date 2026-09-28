Las PyME, en la agenda global del G20 Joven

Los empresarios tucumanos Juan Manuel Santos, Constanza Raed, Santiago Ferreyra y Luz María Santos participaron de la cumbre de Viena como integrantes de la delegación de Unaje. El encuentro concluyó con recomendaciones para los gobiernos del G20 orientadas a facilitar el crecimiento de las PyME, su acceso a tecnología y su inserción internacional. Simplificar regulaciones, ampliar el acceso al capital y facilitar la adopción responsable de inteligencia artificial por parte de las PyMEs fueron algunas de las prioridades que la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios (Unaje) respaldó durante la cumbre del G20 Young Entrepreneurs’ Alliance (G20 YEA), que este año se realizó en Viena, Austria.