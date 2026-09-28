Las PyME, en la agenda global del G20 Joven

Los empresarios tucumanos Juan Manuel Santos, Constanza Raed, Santiago Ferreyra y Luz María Santos participaron de la cumbre de Viena como integrantes de la delegación de Unaje. El encuentro concluyó con recomendaciones para los gobiernos del G20 orientadas a facilitar el crecimiento de las PyME, su acceso a tecnología y su inserción internacional. Simplificar regulaciones, ampliar el acceso al capital y facilitar la adopción responsable de inteligencia artificial por parte de las PyMEs fueron algunas de las prioridades que la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios (Unaje) respaldó durante la cumbre del G20 Young Entrepreneurs’ Alliance (G20 YEA), que este año se realizó en Viena, Austria.
El encuentro reunió a más de 600 jóvenes empresarios de los países del G20 y concluyó con la firma del Comunicado de Viena 2026, que reúne recomendaciones de la alianza dirigidas a los gobiernos del bloque. La agenda también plantea fortalecer la educación emprendedora e incorporar a los jóvenes empresarios en el diseño de las políticas económicas y de innovación.
Unaje, la única organización empresarial de Argentina que forma parte del G20 YEA, participó con una delegación de más de 20 empresarios de Buenos Aires, Chaco, Jujuy, Misiones, San Juan, Santa Fe y Tucumán. Sus objetivos abarcaron la búsqueda de inversiones, clientes y socios estratégicos, así como el intercambio de experiencias para el desarrollo de empresas.
Juan Manuel Santos, vicepresidente de Unaje y socio gerente de Terri Citrus y XTC Lithium Argentina, destacó su interés en intercambiar ideas y encontrar un potencial inversor para un proyecto de litio en Argentina. También subrayó el alcance de los vínculos generados durante el encuentro: “Hemos acrecentado la red de networking de Unaje y la hemos globalizado. Llevamos una gran propuesta para empresas que quieran exportar”.
Interesados en invertir en Argentina
Por su parte, Raed, vocal NOA de Unaje y CFO de Produnoa, aportó su experiencia en el mercado argentino de bebidas y en la gestión de proyectos de inversión. Su participación estuvo orientada a identificar empresas, fondos e inversores internacionales interesados en invertir en Argentina. Desde el sector del branding y la comunicación estratégica, Ferreyra (fundador y CEO de FunkaBrands) buscó conectar con otras delegaciones para intercambiar experiencias de gestión.
“El objetivo principal es poder conectar con personas de otros países para poder conocer cómo viven ellos la cultura de sus negocios, aprender cómo están atravesando los distintos momentos de sus organizaciones”, explicó. Luz María Santos, managing partner de Terri Citrus, participó con interés en generar vínculos para proyectos citrícolas y agroindustriales, además de conocer modelos internacionales de longevidad, senior living, hospitality y wellness con potencial en Argentina.