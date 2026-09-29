Un pitbull atacó a una jubilada y los vecinos tuvieron que apuñalarlo

Resumen para apurados
- En Unquillo, Córdoba, una jubilada de 82 años fue hospitalizada con fracturas tras ser atacada por un pitbull que se escapó a la calle sin correa ni bozal.
- Vecinos apuñalaron al perro para frenar la agresión. El animal ya registraba ataques previos en 2024 a otra mujer y a su dueño, tras lo cual había sido restituido.
- El hecho reactivó la alarma vecinal y abrió una causa judicial sobre la tenencia responsable, luego de que fallaran los controles tras la restitución del animal.
Una mujer de 82 años sufrió heridas de consideración y una fractura tras ser atacada por un perro pitbull en Córdoba. El animal se había escapado de una vivienda sin correa ni bozal y fue detenido por los vecinos, que utilizaron un arma blanca para lograr que soltara a la víctima.
El hecho ocurrió en la localidad de Unquillo, donde, según los testigos, el perro salió de una vivienda y atacó a la jubilada. El animal la mordió en las piernas y, debido a la violencia del ataque, la mujer cayó al suelo y sufrió una fractura.
Ante la situación, los vecinos intercedieron para intentar detener al pitbull. Para lograr que cesara el ataque, apuñalaron al animal y consiguieron que soltara a la mujer.
La víctima fue trasladada al Hospital de Unquillo, donde recibió asistencia médica. En tanto, el perro fue rescatado por su dueño, consignó Clarín.
Preocupación en el barrio
El ataque generó preocupación entre los vecinos y será materia de investigación para establecer las circunstancias en las que el animal salió de la vivienda.
No se trata del primer episodio protagonizado por el mismo perro. En 2024, el pitbull había atacado a una mujer de 60 años y también había mordido a su propio dueño.
Tras aquel episodio, el animal quedó judicializado y posteriormente se dispuso su restitución a los propietarios.