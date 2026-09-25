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Dos niños fueron atacados por perros en Tucumán: una beba de dos años está grave

Los episodios ocurrieron en San Miguel de Tucumán con pocas horas de diferencia. Un adolescente de 13 años sufrió una herida en una pierna.

POTENCIALMENTE PELIGROSO. Imagen de un perro Pitbull tomada de internet.
POTENCIALMENTE PELIGROSO. Imagen de un perro Pitbull tomada de internet.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En las últimas horas, dos niños fueron atacados por perros en San Miguel de Tucumán; una beba de dos años quedó internada en estado crítico tras ser mordida por un pitbull.
  • La beba fue operada por graves heridas faciales al tocar al animal en una casa familiar. Horas antes, un adolescente de 13 años resultó herido por otra mordedura en una pierna.
  • La niña sigue con respirador y pronóstico reservado en terapia intensiva, hecho que reaviva el debate local sobre la tenencia y custodia de perros potencialmente peligrosos.
Resumen generado con IA

Dos niños fueron víctimas de ataques de perros en San Miguel de Tucumán en las últimas horas. Uno de los episodios tuvo como víctima a un adolescente de 13 años, que sufrió una herida cortante en una pierna. En el otro caso, una bebé de dos años permanece internada en grave estado luego de ser atacada por un perro de raza pitbull.

El primer hecho ocurrió el jueves por la tarde. Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 19, el adolescente C.P.D., de 13 años, se encontraba en inmediaciones de la calle de su domicilio, en el barrio El Ángel, cuando fue atacado por un perro.

El menor resultó con una herida cortante en la pierna derecha. Luego del ataque fue auxiliado y trasladado en un vehículo particular hasta el Hospital del Niño Jesús.

Una beba de dos años está grave

El segundo caso ocurrió este viernes y tuvo consecuencias mucho más graves. L.O., de dos años, permanece internada en terapia intensiva del Hospital de Niños luego de ser atacada por un perro pitbull en la casa de su tía abuela.

Según trascendió, la niña vive junto a su abuela en la zona sur de San Miguel de Tucumán. Cerca de las 14, llegó una tía a la casa y la pequeña fue detrás de ella. En un descuido de la mujer, la niña tocó al animal y el perro la atacó en el rostro.

Cuando lograron que el animal la soltara, la mujer salió a la calle y una vecina la ayudó a pedir auxilio a un automóvil que pasaba por el lugar. El conductor accedió a trasladarlas hasta el Hospital Padilla.

La niña había perdido mucha sangre y, durante el trayecto, se desvanecía y recuperaba el conocimiento. Debido a la gravedad de las heridas, fue derivada posteriormente al Hospital de Niños.

Tres cirujanos intervinieron a la niña

Al llegar al hospital, la niña fue ingresada de inmediato al quirófano. Para intentar salvarle la vida intervinieron tres cirujanos: uno general, uno plástico y otro maxilofacial.

Tras la operación, la niña quedó internada en terapia intensiva. Actualmente no puede respirar por sus propios medios y permanece conectada a un respirador automático.

Su pronóstico es reservado.

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