Dos niños fueron atacados por perros en Tucumán: una beba de dos años está grave

Dos niños fueron víctimas de ataques de perros en San Miguel de Tucumán en las últimas horas. Uno de los episodios tuvo como víctima a un adolescente de 13 años, que sufrió una herida cortante en una pierna. En el otro caso, una bebé de dos años permanece internada en grave estado luego de ser atacada por un perro de raza pitbull.